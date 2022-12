Komoly eszközbeszerzést hajtottak végre a városi konyhán, három új főzőüstöt állítottak üzembe. A berendezések közül kettőt a város, egyet pedig a Szentes Városi Szolgáltató finanszírozott. Az egyenként több mint másfél millió forintba kerülő főzőüstökben háromszáz liternyi ételt is el lehet készíteni a Szentesi Központi Konyhán.

Mint Gyovainé Kacziba Klára élelmezésvezető elmondta, a városi konyhán nagy szükség volt az új főzőeszközökre, mivel a korábbi üstök már meglehetősen elavultak voltak. A szakszerűség mellett a biztonságos ételkészítés is indokolta a cserét, amelyet több új kisebb-nagyobb eszköz beszerzése is követ majd, ilyen a nemrég megvásárolt targonca is.

Holman István, az SzVSz Kft. ügyvezetője kiemelte, a konyha dolgozói folyamatosan jelzik az igényeiket, ehhez igazítva szervezik meg az eszközbeszerzéseiket.

– Megvitatjuk a javaslatokat, megnézzük, hogy mi mennyibe kerül és megpróbáljuk megteremteni rá az anyagi fedezetet és meg tudjuk teremteni a megfelelő körülményeket, hogy nap mint nap itt dolgozhassanak a kollégák – fogalmazott az ügyvezető.

A jövőben nemcsak a felszerelés, de maga a konyha is megújulhat, a város pályázati úton szeretné körülbelül 1 milliárd forintból modernizálni az intézményt.