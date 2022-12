Tovább folytatódik az infrastruktúra-fejlesztés a településen, a TOP Plusz pályázaton mintegy 120 millió forintot nyert útfelújításra Csanytelek önkormányzata. Az összegből a Nagy Imre utca leaszfaltozását, a Béla utca első, eddig kimaradt szakaszának és a Botond utcának az újraaszfaltozását végzik el – tájékoztatott Erhard Gyula, Csanytelek polgármestere.

– Ezek közül a Nagy Imre utca lesz a legnagyobb falat, mert egy nagyon hosszú útszakaszról van szó. Egyre többen költöznek oda, viszont az út nagyon rossz állapotú. A Botond utcánál az a gond, hogy nincs rendes alapja, régi házgyári elemek is kerültek bele, ezért reped és a széle töredezik. Sokkal nagyobb problémát jelentene, ha hagynánk tovább romlani – vázolta a helyzetet a polgármester.

Mint Erhard Gyula elmondta, a településen több útszakasz is vár felújításra, stabilizálásra. A belterületi utak mellett a külterületi útszakaszokat is megpróbálják rendbehozni, erre a célra a Vidékfejlesztési Programban és a Magyar Falu programban is nyertek el támogatást. Ezekből a forrásokból a Lehel és a Szent István utcákat szeretnék majd felújítani.

A Nagy Imre, Béla és Botond utcákat érintő mintegy 120 millió forintos projekt jövőre valósul meg, a kivitelezéshez a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása után kezdődhet el, várhatóan 2023 nyarának elején.