– A Belügyminisztériumtól egy 18 millió forintos vissza nem térítendő támogatást, a Magyar Falu Programban pedig egy önkormányzati épületfelújítási pályázaton még 11 és fél millió forintot nyertünk. Közel 30 millió forintból újult meg az épület. Ahol most vagyunk, az az előtér. Ez korábban egy hozzáépítés volt az eredeti épülethez, és mivel nem volt alapja, elkezdett elválni. A legnagyobb munkával ez a rész járt, mert teljesen elbontották, majd felépítették megfelelő alappal – mutatta Turda Gábor polgármester.

A felújítás során a fűtést is korszerűsítették, új kazánt szereltek föl, a fűtésrendszerben csak a csövek maradtak meg, minden más új. A belügyminisztériumi támogatásból festettek, padlólapot cseréltek, új beltéri ajtókat szereltek be, a teljes villanyhálózatot felújították és klimatizálták az épületet, valamint szigetelést kapott a homlokzat. Az épületet május elején vette át a vállalkozó és fél év alatt készült el a munkával. A polgármester hozzátette, kalandos és küzdelmes pályázat volt, mert az időjárással és a nemzetközi piacon tapasztalható alapanyaghiánnyal is meg kellett küzdeniük.

Farkas Sándor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár jelenlétében az adventi gyertyagyújtás előtt adták át vasárnap délután a felújított dóci polgármesteri hivatal épületét. Fotó: Török János

Fotós: TOROK JANOS

Az ünnepségen részt vett Farkas Sándor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár, aki azt mondta, az épület felújítása akkora ajándék a településnek, ami nem sok falunak adatik meg. – Szinte nincs olyan ötezer fő alatti kistelepülés, ahol valamilyen fejlesztés a Magyar Falu Program keretében ne indult volna el, vagy ne valósult volna meg, amikor korábban a településeknek helyi ereje nem volt. Az a fejlődés, ami elindult az elmúlt tíz évben azt jelenti, hogy a magyar gazdaság fejlődése azt a célt szolgálja, hogy Magyarország vidéki társadalma még jobb feltételek mellett tudja megélni mindennapjait – fogalmazott a miniszterhelyettes. A szalagátvágás után a résztvevők meggyújtották a második adventi gyertyát.