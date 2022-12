Erősödik a reggeli forgalom, bevezető fő útjainkon sokan tartanak a városba be, de a Budapesti úton, Algyői úton és a Bajai úton kifelé is sokan vannak - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai. A Szőregi úton a szokásos sor van befelé, Temesvári körút is most már tele van, lámpáknál kezdenek a sorok alakulni Derkovits fasoron, Fő fasoron, Bérkert utcában. A hidakon is lépésben halad a forgalom Szeged irányában, illetve a belvárosi híd előtt torlódik már a forgalom minden irányból. A belvárosi részen is már hozza szokásos formáját, torlódik a forgalom a Híd utcában, Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél. A Budapesti körút és környéke is tele van, torlódik a forgalom a Csillag térnél, de sokan vannak a Retek utcában, Felső Tisza parton, Hajós utcában is. A körutakon, sugárutakon folyamatos a közlekedés, igaz, a lámpáknál kezdenek alakulni a sorok. A Kossuth Lajos végén a körforgalomnál minden irányból torlódás van. Vizesek az utak és sokfelé áll már a víz, vezessünk óvatosan!