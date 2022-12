Elfogadta a mindszenti képviselő-testület Jancsovics Attila beszámolóját a mindszenti piacról még novemberben. Ugyan a helyi önkormányzat új pályázatot írt ki a vásártér működtetésére, annak nyerteseként ugyancsak Jancsovics folytathatja a megkezdett munkát. Eddig már bevezette a szerda délutáni nyitva tartást, hétfőnként pedig sajt- és tejtermékeket lehet vásárolni, ami szintén újdonságnak számít – írta a nyomtatásban és elektronikusan is elérhető önkormányzati lap, a Mindszenti Hírek. Mint az a cikkben olvasható: a többek szerint jelenleg kiválóan működő vásáron havonta tartanak cipővásárt is, és a rendezvényszervezést is felpörgették. A beszámolóból kiderül továbbá, hogy új, energiatakarékos lámpatesteket szereltek fel, és sikeresen megszüntették a beázást.

Téma volt a mindszenti strand üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámoló is. Az anyagból kiderült, hogy a strand és a BárKa Terasz látogatottsága elmaradt a 2021-es adatoktól. Eközben több fejlesztés is megvalósult a Tisza-parton. Cserélték a napernyők nád borítását, padokat helyeztek ki, új mentőkarikát szereztek be, és fa szemeteseket helyeztek ki. Az ülésen köszönetet mondtak Koczka Gábornak, aki sokat tett a strand fejlődéséért. Többek között a zsilipet is sikerült megjavítania, így le tudják engedni az ártérben rekedt vizet, ami a szúnyoghelyzet kezelésében óriási segítség.