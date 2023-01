Az energiaválság jelentősen meghatározta 2022 utolsó negyedévét, egymás után zártak be a vendéglátóhelyek vármegyeszerte a rezsiválság miatt, valamint az önkormányzatok is sorra jelentették be az intézményeik bezárását. Deszken viszont nem zártak be, de éjszakára lekapcsolják a közvilágítást és idén ünnepi fények sem volt a községben. Szegeden válságkezelési terv lépett érvénybe, ami azt jelentette, hogy hosszabb időre becsukták a Sás utcai, a Napsugár és a Honfoglalás utcai óvodát, a kulturális intézmények közül sok más mellett a Nagyszínházat, a REÖK-öt, a Móra Ferenc Múzeumot, de a sportlétesítményeket sem kímélték. Továbbá a vármegyében bezárt 20 kisebb posta az energiaválság miatt.

Olyan fontos változásokat is hozott az utolsó három hónap, mint hogy megszűnt az ársapka a benzinkutakon és újból jelentős különbség alakult ki a töltőállomások üzemanyagárai között. November elsejétől Róth Márton látja el Csongrád-Csanád vármegyében a főispáni feladatokat, miután a korábbi kormánymegbízott, Juhász Tünde közigazgatási államtitkár lett.

A megyei jogú városok szigorítottak: Szegeden döntöttek arról, januártól megemelik a parkolási díjakat, így a sárga zónában óránként 330, a zöld zónában pedig 600 forintot kell fizetni, miközben Hódmezővásárhelyen 2023-tól földadót kell fizetniük a 4 hektár fölötti tulajdonnal rendelkező és azt bérbe adó városlakóknak.

Sajnos, szomorú események is történtek a negyedik negyedévben. December 12-én elhunyt Pintér Sándor gyermekgyógyász-professzor, Szeged díszpolgára, a koraszülöttmentés kiemelkedő alakja és szószólója. Újabb vonatbaleset is volt a vármegyében, ezúttal Székkutas és Hódmezővásárhely között gázolt halálra egy embert a vasúti szerelvény. Apátfalván pedig egy tragikus évfordulóra emlékeztek, idén volt tíz esztendeje, hogy a településen rendőrgyilkosság történt: egy terepjáróval utazó osztrák férfi halálra gázolta a vele szemben intézkedni próbáló motoros járőrt, Kenéz Imrét. Ebben az évben 3 embert öltek meg Csongrád-Csanád megyében: 2 ember életét Szegeden, 1 másikét pedig Szentesen oltották ki.

A migrációs nyomás is tovább fokozódott. Nem messze a szerb-magyar határtól, Horgoson lelőttek egy fiatal migránst. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága arról számolt be, hogy idén 1653 fővel nőtt a fogvatartottak létszáma a hazai börtönökben az embercsempészettel összefüggő bűncselekmények miatt. Lapunk megírta azt is, hogy folyamatban van a magyar-szerb határon lévő kerítés magasítása, a munkát a büntetés-végrehajtási szervezet végzi el, a határvédelmi feladatokban a Szegedi Fegyház és Börtön 30-40 fogvatartottja vesz részt.

Ugyanakkor jó híreket is tartogatott az október, november és december. Gyémánt és platina fokozatú minősítést kapott az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete a stroke-betegek ellátásáért. Továbbá Bonifert Gábor, a Mediaworks Hungary Zrt. regionális lapmenedzsere, lapunk korábbi főszerkesztője Mórahalom Térségéért díjat kapott a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától, a Kossuth Zsuzsanna-iskola diákja, Pál Blanka a legjobb európai ápoló szakos tanuló lett, míg a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola az ország legjobb középiskolái között végzett. November 29-én pedig egy éves évfordulóját ünnepelte a tramtrain, vagyis a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasútvillamos, melynek 22 ezer 400 járata összesen 680 ezer kilométert tett meg csaknem 650 ezer utassal.

Az utolsó negyedév egyik legfontosabb eseménye a TOP 100 gazdasági konferencia volt a Szent Gellért Fórumban, ahol a megye meghatározó gazdasági szereplői voltak jelen, és ahol bemutatták a lapunk közreműködésével készült Top 100 – Csongrád-Csanád megye gazdasága 2022 című kiadványt is. De szintén jelentős rendezvény volt a pandémia megfékezésében kulcsszerepet játszó mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését felfedezéseivel megalapozó Karikó Katalin tanulmányait és tudományos elismeréseit bemutató kiállítás is a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjában.