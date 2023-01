A mentőknek kompetenciája a komplikációmentes szülés levezetése Csongrád-Csanádban is. Otthon beindult szülés esetén a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány újszülött rohamkocsiját is riasztják, és ha korábban születik a baba a kelleténél, koraszülöttmentőt is küldenek. Illusztráció: Sipeki Péter/MW