A Kisrévben 1986 környékén, mindenféle engedélyek nélkül hasítottak ki maguknak a közösből egy-egy darabot azok, akik később horgászlakokat építettek a természetvédelmi területre. Az engedély nélküli építkezések miatt az önkormányzat néhány éve az építésügyi hatósághoz fordult. Mivel azonban az építmények tulajdonosai úgy nyilatkoztak, hogy 10 évnél régebben húzták fel az építményeket, ezért a hatóság nem rendelt el bontási kötelezettséget.

Tavaly ősszel az önkormányzat 40 ezer forintos földhasználati díjat állapított meg erre a területre, amelyet az illegális földfoglalóknak január elsejétől 5 évre visszamenőleg kellett volna megfizetniük. Az összeg miatt négy önkormányzati képviselő és maguk a horgászlakok tulajdonosai is beadvánnyal éltek az önkormányzathoz, amelyben kérték, hogy az összeget évi 25 ezer forintra csökkentsék. A képviselők azt is kérték, hogy az önkormányzat méresse fel, hitelesítse is a jelenlegi „birtokviszonyokat”, hogy az adózásban később felmerülő félreértéseket elkerüljék. Továbbá kérték, hogy adjanak lehetőséget a tulajdonosoknak a most is birtokolt területük megvételére.

Zsótér Károly polgármester már az előterjesztésben is leszögezte, nem támogatja a Kisrévben üdülőövezet kialakítását, mivel az környezetvédelmi terület.

A kisrévi horgásztanyások beadványukban azzal érveltek a földhasználati díj csökkentése mellett, hogy ott se villany, se víz nincs, és csak földúton közelíthető meg a terület. Azt is kérték, hogy ne vessék ki a díjat visszamenőleg, mert a területet 1986 óta használják. A levelet az ott lévő 24 ingatlanból 21-en írták alá, kiderült, vannak, akiknek 2-3 ingatlanjuk is lett az illegálisan használt területen, 60 százalékuk nem is mindszenti, hanem vidéki.

Végül a képviselő-testület 20 ezer forint éves díjat szabott ki a kisréviekre, amelyet 5 évre visszamenőleg kell kifizetniük.