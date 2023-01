– A csendes építkezés éve volt 2022 Üllésen – foglalta össze röviden Nagy Attila Gyula polgármester. – Nyilván van mögöttünk egy országgyűlési választás, amit mi nagyon vártunk. Ez felfokozott hangulatot okozott, de viszonylag nyugodtan lezajlottak a választások és így szépen ütemesen haladhatott tovább településünk a fejlődés útján. Sokat aszfaltoztunk, ami jó dolog egy település életében, hiszen az egyik legdrágább építkezés az útépítés. A Radványi utcát és a Határ utat több mint 2 kilométer hosszan leaszfaltoztunk és szélesítettük. Ez nagy adósságunk volt a település lakóinak részére. Emellett rengeteg nagy pályázatot készítettünk elő, amit idén, illetve jövőre folytatunk – magyarázta a polgármester.

Ezek közül kiemelte Üllés központi tere, a Szabadság tér teljes rekonstrukcióját, amit nem csak előkészítettek, hanem már pénzt is nyert is a pályázatuk. A terveket még most véglegesítik, a munkaasztalon dolgoznak rajta. – Erre nyertünk 250 millió forintot. Ez a beruházás ebben az évben és a jövő évben is ad majd nekünk munkát. Emellett folytatjuk a kerékpárutak fejlesztését is. A már meglévő, Üllést az erdei iskoláig tartó szakaszt hosszabbítjuk meg egészen Bács-Kiskun vármegye határáig, ami régi vágya az üllésieknek. Illetve Forráskutat és Üllést is összekötjük egy kerékpárúttal, amire szintén megnyertük a pályázatot. Ez is előkészület alatt áll, és ez is egy régi adósságunk – fejtette ki.

A polgármester hangsúlyozta, hogy természetesen a közösségi élet sem áll meg. Mint mondta, a rendezvényeknek, a közösségi életnek nem tett jót az elhúzódó koronavírus-járvány és a gazdasági válság sem. – De mindezektől függetlenül úgy néz ki, hogy ebben az évben több közösségi rendezvényt is meg tudunk valósítani – tette hozzá. A jövőbe tekintve Nagy Attila Gyula elmondta, haladnak tovább a kijelölt úton, most azt vizsgálják, hogyan lehet bővíteni az ipari területet.