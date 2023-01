Az elmúlt hétvégén több szolgálatot is teljesített a Szentes Polgárőr Egyesület a tanyaprogramnak megfelelően. A szolgálatellátás alkalmával az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákok is közreműködtek a polgárőrökkel Szentes belterülete mellett többek között Magyartés, Zalota, a Berek, a berki kiskertek és a Nagyhegy bejárásában. Tanulságos és érdekes szolgálat volt ez, hiszen megtanulhatták, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni ebben az időszakban. A külterületen sok az egyedülélő idős ember, akiknél ellenőrizni kell, hogy van-e elegendő ételük, gyógyszerük és tűzrevalójuk. Továbbá a lopás és garázdaság megelőzésére is igyekeznek odafigyelni az erdős részeken, illetve az elhagyatott tanyáknál. Mint a polgárőrök jelezték, továbbra is nagy probléma az illegális szemétlerakás. Minden járőrözés alkalmával rendszeresen tapasztalják, hogy ismeretlenek illegálisan helyezik el a szemetet.