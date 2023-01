Péntekig kell nyilvánosságra hozniuk a középiskoláknak, hogy a náluk írt központi felvételi vizsgák milyen eredménnyel zárultak. Sok intézmény nem teszi ezeket az adatokat bárki számára elérhetővé, azokat csupán kódszámmal lehet megtekinteni, néhány iskolánál azonban böngészhetők az eredmények. Az ezekből összeállított országos, nem reprezentatív statisztika azt mutatja, hogy ahogyan az várható volt, a magyar dolgozat jobban, a matematika rosszabbul sikerült a felvételizőknek, mint tavaly. Hogy hol milyen eredményt produkáltak a diákok, az viszont rendkívül nagy szórást mutat.

Szegedről két gimnáziumról van elérhető adat. Eszerint a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban felvételit író 112 nyolcadikos magyar átlagpontszáma 40,6. Ez több mint 6 ponttal magasabb a tavalyinál. Hibátlan, 50 pontos dolgozatot senki nem írt, 49 pontos is mindössze egy lett. Matematikából az átlagpontszám 31,9, mely több mint 5 ponttal marad a tavalyi felvételizők teljesítménye alatt. Itt sem volt maximális pontszámú dolgozat, 49 pontot viszont ketten is írtak. A Deák Ferenc Gimnáziumban 228 felvételi dolgozatot javítottak ki. Magyarból, melyből itt négy 49 pontos dolgozat született az átlagpontszám 35,5 lett, ami csaknem 3 ponttal több a tavalyinál, a matematika pedig 22 pontos átlagot hozott a tavalyi 26 helyett. Matematikából itt a legjobb eredmény 47 pont volt, azt is csak egy diák érte el. A két tantárgy eredményéből számított írásbeli átlagpontszám a Radnótiban 72,5, a Deákban 57,5 lett. A Radnótiban ez egy ponttal több, a Deákban egyel kevesebb, mint tavaly.

Az összpontszámok tehát nagyjából hasonlóan alakulnak, mint 2022-ben, vagyis nagyjából kiszámítható az előző évi felvételi ponthatárok alapján, kinek hova van esélye bejutni. A szegedi iskolák ezen adatairól néhány napja írtunk. A központi írásbeli vizsga kijavított dolgozatait az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében lehet megnézni. Fotót is lehet róla készíteni és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – lehet kérni a pontszámok módosítását. Az észrevétel benyújtását követően a vizsgát szervező iskola 3 munkanapon belül elbírálja azt, és indoklással együtt határozatot küld a döntésről. Ha a felvételiző ezzel sem elégedett, a döntés kézhezvételét követő három napon belül a vizsgát szervező középiskolában fellebbezést nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz.