Lapunknak ugyanis arról számolt be hétfőn, hogy a napokban a roma családoknál járt, akiknek ajándékcsomagokat adott át.

Kérdésünkre elárulta, a dobozok ízletes süteményeket rejtettek, aminek nagyon megörültek az Árpa utca lakói. Kiemelte, összesen 250 ezer forint értékű ajándékot vitt a hátrányos helyzetű családoknak, azonban ez nemcsak az ő felajánlása volt, hanem Mihálffy Béláé, vagyis a térség országgyűlési képviselőjéé is, hiszen ő is rendszeresen segíti a nehéz anyagi körülmények közt élő dorozsmaiakat. Ruzsa Roland megjegyezte, nem a képviselői keretük terhére tették a felajánlást, hanem saját forrásból vásárolták meg az édességeket.

Fotó: DM

A Délmagyarországnak beszélt arról is, hogy a családok mellett a Dorozsma központjában működő roma tanodát is rendszeresen segíti, a hátrányos helyzetű családok gyermekei ugyanis itt kapnak felkészítést a mindennapi életre, itt zárkóztatják fel őket társaikhoz. A képviselő közölte, kiemelt figyelmet fordít a feltörekvő roma tehetségek gondozására is, éppen ezért szerveztek tavaly szavalóversenyt a roma gyermekeknek, valamint ezért dolgozik azon is, hogy a futballtehetséggel rendelkező roma fiúknak biztosított legyen a sportolási lehetőség és ők éljenek is azzal.