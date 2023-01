– Minek a rövidítése a HEAD és hogyan jött az ötlet, hogy Szegeden is legyen képviselete?

K. Szabó Flóra: – A HEAD Európai Unióval foglalkozó hallgatói szervezet, amelynek elődje a Szegedi Tudományegyetemen a 2018-ban alakult International Diplomatic Student Association volt, majd ez 2021-ben a Youth Business Group ernyőszervezettel alakult át a HEAD Szegeddé. A név a House of European Affairs and Diplomacy rövidítése. A diákszervezet négy másik egyetemen is jelen van: Pécsett, illetve Budapesten három helyen, a Corvinus-on, az NKE-n és az ELTE-n

Olvassa el a teljes beszélgetést a linken >>>