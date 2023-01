A hódmezővásárhelyi földadó január 1-jén lépett életbe. A 4 hektár fölötti földtulajdonnal rendelkező és tulajdonukat bérbe adóknak kell fizetniük hektáronként körülbelül 9900 forintot.

110 hektárnyi föld

– Lázár János barátai tiltakoztak a földadó ellen, az országos agrárkamarát és a gazdaszövetséget is sikerült ehhez megnyerniük, annak ellenére, hogy a gazdákat ez valójában nem érinti. Egy kedves barátom mesélte a napokban, hogy az ő ismerőse nagyon felháborodott a földadó miatt, mert a 110 hektárja után közel 1 millió forintot kell fizetnie. Ez a „szegény” ember a gyermekeit segítette eddig a bérbeadásból befolyt összeggel. Szeretném leszögezni, hogy nagyon tehetős ember az, akinek 110 hektárja van, a gyermekeinek nem kell aggódniuk a betevő falatjuk miatt. Szeretnék én ebben a problémában lenni és azt is szeretném, ha minden vásárhelyinek ez lenne a legnagyobb gondja – mondta Márki-Zay Péter a vásárhelyi televízió Időben című műsorában. Márki-Zay azt is boncolgatta, hogy a 110 hektár sok száz millió forintos tulajdont jelent, legalább 300 millióra taksálta az értékét.



Adózatlan jövedelmek

A vásárhelyi polgármester azt is mondta, olyan emberrel is találkozott, aki hektáronként 170 ezer forintért adta ki a földjét, „ebből kell 9900 forintot befizetnie a szegények javára befizetnie a városnak”.

– A bevétele ebből legalább 10-15 millió forint, ami után, 5 éven túli szerződéssel, nem kell adót sem fizetnie, holott, ha ezt például munkabérként kapta volna meg, akkor legalább 2 millió forint személyi jövedelemadót vontak volna le belőle. Ezeket az embereket egy nagyon szerény áldozatvállalásra köteleztük. Büszkének kellene lenniük, hogy a 10 millió forint adózatlan jövedelem mellett, a keresztényi szellemben segíthetnek a szegényeken – mondta Márki-Zay Péter.



Irigységre hergel

– Márki-Zay Péter folyamatosan uszít a gazdálkodók, a földet bérbe adók ellen. Sokadjára halljuk már, hogy kinek mekkora vagyona van. Mi már akkor elmondtuk, amikor a bevezetést tervezte, hogy nem egy szűk társadalmi csoportot kell kipécézni, mert hogy ők milyen gazdagok, és hogy abból a bevételből segítsék a szegényeket. Nagyon visszás az egész. A polgármester ezzel a nyilatkozatával is csak arra játszott, hogy a követőit irigységre hergelje – mondta megkeresésünkre Benkő Zsolt, fideszes önkormányzati képviselő, aki hangsúlyozta, ugyanez volt a kommunisták módszere is az ’50-es években. Benkő Zsolt azt is mondta, nem az a jellemző, hogy 110 hektár földet adjon valaki bérbe, többüknek alig 10 hektár tulajdonuk van.

– Sokan akkor adják bérbe a földjüket, amikor már idősek és nincs erejük gazdálkodni. Így egészítik ki a szerény nyugdíjukat. Persze az is előfordulhat, hogy valaki 110 hektárt ad bérbe, amin korábban dolgozott, de nincs, aki tovább vigye a gazdaságot. Ha valakinek 300 milliót tesz is ki a földtulajdona, mi köze ahhoz a polgármesternek? Egyébként nem csak Lázár János támogatói, hanem az ő hívei között is szép számmal vannak, akiket a földadó érint – fogalmazott Benkő Zsolt.