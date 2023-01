Szeged. Bohócdoktornak lenni különleges és hálás szerep. Rendszeresen érkezik megkeresés a Karitáció Alapítványhoz, miként lehet csatlakozni a csapathoz. Önkénteseket eddig is szívesen fogadtak, hiszen évről évre növekszik az alapítvány. Most azonban ingyenes képzés indul, mely végén új bohócdoktorokat avatnak. További információt a karitacio.hu/bohocdoktor-kepzes oldalon találnak, ahol jelentkezni is lehet a képzésre.