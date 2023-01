Csanádalbertin az elmúlt években felújították, energetikai szempontból korszerűsítették az intézményeket, de azért akadt még tennivaló tavaly is.

– Az elmúlt évünk egyik legnagyobb volumenű beruházása volt, hogy az új művelődési házunkra napelemeket szereltünk fel, ami 24 millió forintba került. A Magyar Falu programban nyertünk forrást a beruházásra. Az épületbe hűtő-fűtő klímákat, fűtőpanelokat szereltünk. Ez még a rezsiárak megnövekedése előtt volt, úgyhogy akkor még nem is gondoltuk, hogy ez mekkora áldás lesz számunkra, nem 24 millió forintot ér, hanem sokkal többet, hiszen gyakorlatilag az áram és a fűtés is nulla forintba kerül nekünk a művelődési házban – mondta Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere.

A művelődési házhoz egyedi szennyvízkezelő rendszert is telepítettek, így a szennyvízszippantás költségei alól is mentesült az önkormányzat. A Belügyminisztérium 95 százalékos támogatásával 20 millió forintból felújították a Munkácsy és a Dózsa utca egy-egy szakaszát, mintegy 800 méteren.

– A TOP Pluszos, ugyancsak megnyert pályázatunk kivitelezése 2023-ban történik meg. A polgármesteri hivatal melletti parkot újítjuk fel. Növényeket ültetünk, korszerűsítjük a park közvilágítását, vízhálózatot építünk ki. Ott található a játszóterünk is. A régi játékokat felújítjuk és új elemeket is vásárolunk. Ugyanezen a pályázaton belül a művelődési ház mögötti területet is rehabilitáljuk. Füvesítünk, bokrokat, cserjéket, fákat telepítünk és ott is kiépítjük a vízhálózatot. Ennek a pályázatnak bruttó 50 millió forint az összköltsége. Ahogy az időjárás engedi, kezdődik a kivitelezés – tudtuk meg Csjernyik Zoltántól.

Csanádalberti önkormányzata idén is tervez útfelújítást. Május és október között 40 millió forintból új aszfaltburkolatot kap a Petőfi utca és a Kossuth utca egy-egy szakasza.