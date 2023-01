Romlásában is szép vonalú épület vonzza a szemet az Ady Endre utcában. Az 1904-ben csend­őrlaktanyának készült ház a Rákosi-érában a Fegyveres Erők Klubjaként a Magyar Néphadsereg kezelésébe került, majd a hetvenes évek végétől egyre inkább a város kulturális életének része lett a tiszti klub: tartottak ott Zorán-koncertet, fellépett Esztergályos Cecília és Sándor György is, a pincétől a padlásig pedig tucatnyi klub működött a falak között, de az első szentesi diszkó is idekötődik.

Laktanya csendőröknek

1903-ban az addigi tízről 25 főre emelkedett a városban szolgáló csendőrök száma. Dr. Mátéffy Ferenc polgármester a lakhatásukon is javítani kívánt, mivel addig a város különböző részein magánházaknál voltak elszállásolva, derül ki Tímár Ferenc helytörténész kutatásaiból.

A kívánt laktanyaépületet özvegy Batik Sándorné építette meg a báró Harruckern (ma Ady Endre) utca 2. szám alatt. Az építkezés 1904 márciusa végén kezdődött, s szeptember közepén már át is adták az egyemeletes, eklektikus stílusú, impozáns laktanyát. A komplexum átnyúlt a Kiss Bálint utcába is, ottani részében szolgálati lakások voltak.

Drága a bérlemény

Az egykori csendőrlaktanya a kezdettől fogva bérlemény volt, amelyet a Magyar Királyi Csend­őrség Szegedi V. Kerületének Szentesi Szárnyparancsnoksága és legénységi állománya részére a Batik, illetve Vecseri családtól vett tartós bérbe a magyar állam.

Részben a bérleti díj növelése miatt született meg 1939-ben a határozat az Apponyi téren egy új kétemeletes csendőrlaktanya, valamint istálló és gazdasági épületek létesítésére. A komplexumot a mellette felépült Téli Gazdasági Iskolával együtt vitéz Bonczos Miklós államtitkár avatta fel 1940 októberében. Az így eredeti funkcióját elvesztő épület egy része a háború nehéz évei alatt is használatban maradt – például itt bérelte irodáját dr. Mikó Kálmán közjegyző, idézi fel Tímár Ferenc.

Szentes egyik éke volt az eklektikus épület. Fotó: Szentesi Levéltár

Jön a néphadsereg

1945 után a Csong­rád megyei szakszervezetek szék­háza működött az épületben, majd 1952-ben történő államosítása után a Magyar Néphadsereg kezelésébe került, és a Fegyveres Erők Klubjaként – köznapi nevén mint tiszti klub – kezdte meg kezdetben teljesen zárt körű működését. Programjaival a hivatásos állomány tagjainak művelődését és kulturált szórakozását volt hivatott szolgálni, nem hivatalosan megfogalmazott célja pedig az volt, hogy a tisztek „itt engedjék ki a gőzt” a szigorú kötelmekkel járó szolgálat után. Ennek megfelelően a házban dolgozókon kívül civilek legfeljebb mint családtagok léphettek be az intézmény egyes rendezvényeire. A vezetők a hivatásos állomány tagjai közül lettek kinevezve.

Enyhül a hangulat

A nyitás kezdete az 1960-as évek közepére tehető, amikor Triz Ferenc őrnagy volt az intézmény parancsnoka. Kapcsolat alakult ki a városi tanács művelődési osztályával és a kultúrházzal, közösen működtetett szakkörök indultak, előadásokat, filmvetítéseket szerveztek elsősorban a tiszti pálya népszerűsítésére, és városi értelmiségi klub alakult.

Az 1968–70 közötti jelentős felújítás és korszerűsítés nyomán nagyobb létszámú rendezvények megtartása is lehetővé vált. 1973 őszén itt volt például Szentesen először diszkó, Dedek József és Forrai Ferenc tartottak bulit az emeleti nagyteremben.

Civil a pályán

Az intézmény neve 1979-től Szentesi Helyőrségi Művelődési Otthon – rövidebben HEMO – lett, és ekkortájt már polgári személy is lehetett a vezetője. Igazi kulturális pezsgés indult meg: ankétot tartottak például az Ajándék ez a nap című film ősbemutatója után, és nagy sikere volt Sztevanovity Zorán koncertjének is.

Ez a folyamat a nyolcvanas években Nádor István vezetésével tovább erősödött. Megalakult a Képzőművészek Kerekasztala, amely összefogta a város vonzáskörzetében élő és különféle művészeti ágakban működő hivatásos és amatőr alkotókat. Az érdeklődő közönséget évente négy-hat kiállítás is várta.

pincétől a padlásig

Az épületben tucatnyi klub működött a pincétől a padlásig: a tiszti klub adott otthont a Kis Gölöncsér Szakkörnek, a Sorkötelesek Testépítő Klubjának, a nyugdíjasklubnak, de működött ott fotóklub és rajzkör is. Lett továbbá nők klubja, jóga-, jazzbalett- és táncklub, horgászklub, zajlott szabás-varrás tanfolyam, két nyelvtanfolyam és biliárdversenyek, beindult a repülők és a sárkányrepülők klubja, valamint az ejtőernyős szakosztály is. A Klubmozi és a Pajtás mozi heti gyakoriságú vetítésekkel jelentkezett, és hamarosan bemutatkozott a HMO zenekar is.

Mint a moziban

Az alkotóművészetek mellett az amatőr színjátszás is szerephez jutott – megtartották a Latinovits Zoltán Pódiumszínpad első bemutatóját, beindult és a második évben arany minősítést nyert a gyermekek Kópé Színpada. Az Irodalmi Presszó Esztergályos Cecília önálló estjével nyitott, ahol később vendég volt Budai Ilona, Mikes György, Somogyi Pál, Radványi Barna, Holman Endre, és pótszilveszteren szórakoztatott Sándor György. A következő évben a felújított kerthelyiségben heti két filmvetítés volt. Emellett a Magyaros étterem is ott várta vendégeit.

Festőművész lesz a névadó

A nyolcvanas évek végére a rendszerváltozás hangulatában igazi közösségi térré vált a helyőrségi klub. 1990-ben az intézmény felvette Hegedűs László szentesi származású festőművész, egyetemi tanár nevét, születése 120. évfordulóján. Európa hol vagy? címmel katonai népfőiskola indult – mintegy hatvan előadásán vezető politikusokkal és jeles közéleti személyiségekkel lehetett találkozni Szentesen. Megalakult a Magyar Repülő Szövetség Szentesi Repülőklubja is, emellett az épületben rendszeressé váltak a bálok – a presszóban Vörös Jánosék, az emeleti bálteremben Horváth Zoltán és zenekara szolgáltatta a talpalávalót.

2011-ben búcsúztak

A kilencvenes években a Hegedűs László Helyőrségi Klub a város egyik jelentős kulturális centrumaként működött. 1994-ben országos visszhangja volt a Tolnay Klári relikviáiból rendezett kiállításnak, amelynek megnyitóján személyesen is köszönthették a művésznőt.

Az I. Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetemet 1999 nyarán szervezték meg, amely a maga nemében páratlan, 13 éven át sikerre vitt kezdeményezés volt, idézi fel Tímár Ferenc.

2000-ben az intézmény közhasznú társaság lett, innentől a kiadásaik 25 százalékát saját bevételekből kellett állniuk. Ennek ellenére sikerült a kultúratámogató szerepet továbbvinni, sőt a város intézményeivel, iskoláival összefogva fejleszteni is. 2011-ben a XIII. Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem volt az utolsó igazán nagy rendezvény, amelynek otthont adott a ház.

Omlásveszély – figyelmeztet a tábla. Fotó: Majzik Attila

Lemondtak az épületről

A tiszti klub helyi védelem alatt álló épületét 2012-ben a Honvédelmi Minisztérium felajánlotta a városnak, és lemondott a működtetésről. Ám sem akkor, sem azóta nem sikerült gazdaságos és méltó funkciót találni számára.

Legutóbb a tulajdonos, a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. 2022 novemberében ajánlotta fel a városnak az épületet közel 115 millió forintért. A város képviselő-testülete azonban nem élt elővásárlási jogával, így továbbra is gazdátlan és funkció nélküli az egykori tiszti klub.