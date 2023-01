Négyből kettő: Vásárhelyen fogynak az alpolgármesterek 1 órája

Cseri Tamás szerint Szabó János belefáradt a Márki-Zay Péterrel való munkába

Egyelőre nem tölti be a hódmezővásárhelyi önkormányzat a megüresedő alpolgármesteri tisztséget. Szabó János szerdán jelentette be, hogy távozik a posztjáról és a közéletnek is hátat fordít január 20-tól.

Kovács Erika Kovács Erika

Szabó János másfél évig dolgozott alpolgármesterként, most inkább visszatér az üzleti életbe. Archív fotó: Frank Yvette

Bár Márki-Zay Péter Szabó János érdemeit emlegette egy internetes posztjában, sokan azonban úgy vélik, hogy alpolgármestere egy süllyedő hajóról menekül. Szabó János alpolgármesteri megbízása nagy port vert fel Hódmezővásárhelyen. A politikus ugyanis 2021 nyarán, nem választott képviselőként, hanem külsősként került Márki-Zay Péter felkérésére a pozíciójába, ráadásul az azóta minden jogkörétől megfosztott Kis Andreánál 100 ezer forinttal több fizetést kapott, azzal az indokkal, hogy a korábbi munkahelyén ennek több mint kétszeresét kereste. Az is csak a kinevezésekor derült ki, hogy hónapokig a polgármester tanácsadója volt, havi bruttó 897 500 forintért. Szabó János méltatásában a polgármester megemlítette, hogy neki köszönhető, hogy rekord gyorsan elindult a város helyijárata és kiszervezték a közétkeztetést. Mindkét területet egyébként botrányok sora övezte. Márki-Zay Péter polgármester azt is az érdemei közé sorolta, hogy Szabó János „kétéves áldozatvállalása azt is lehetővé tette, hogy amikor az év első hónapjaiban heti három nap – szabadságot kivéve! – kampányoltam, jó kezekben tudhattam a város vezetését”. – Szabó János szerintem belefáradt abba, hogy másfél éve Márki-Zay Péter mellett dolgozik. A közeli munkatársai közül már többen ott hagyták, mindenkit elmart maga mellől, vagyis ebből az derül, ki, hogy nem lehet vele együtt dolgozni – mondta megkeresésünkre Cseri Tamás, fideszes önkormányzati képviselő. – Engem már az is meglepett, hogy egy ilyen értelmes ember, aki az üzleti világból érkezett, miért csatlakozott Márki-Zay Péterhez. Az utóbbi időkben a városházáról hallani lehetett olyan híreket, hogy vannak köztük konfliktusok. Az látszik, hogy Szabó János a volt főnökét, a barátját nem akarja sározni. Azt is tudjuk, hogy a forgatókönyvük szerint, ha Márki-Zay Péter bekerült volna a parlamentbe, Szabó Jánost szánta utódjául. De ez a hajó már elment – mondta Cseri Tamás. Kerestük többször Szabó Jánost is, szerettük volna megtudni a távozása konkrét okát, de nem vette fel a telefont. Hódmezővásárhelyen ahogy növekedett az alpolgármesterek száma, most úgy csökken. Márki-Zay Péter néhány hónapja megfosztotta minden alpolgármesteri jogkörétől Kis Andreát, akinek az alpolgármesteri fizetését is visszavonta. Most, Szabó János távozásával két alpolgármester marad, a társadalmi megbízatású Berényi Károly, és a főállású Gyöngyösi Ferenc.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!