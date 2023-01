A Mekié a világ. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az amerikai gyorsétteremlánc mindenhol ott van: 120 különböző országban csaknem 40 ezer éteremmel vannak jelen.

A cég dominanciája azonban most az egyszer nem nőtt, hanem egy ici-picit csökkent. Az arany ívekkel ékített zászló egy országgal kevesebben lobog, Izland és Oroszország után Boszniából is kivonult a McDonald’s. Ám amíg az izlandi gyorséttermeknek a 2008-as gazdasági világválság tett be, az oroszoknak meg az Ukrajna ellen indított háború, addig a boszniai bezárásnak elsősorban inkább gasztronómiai okai vannak.

A balkáni életérzéshez úgy tűnik, sokkal inkább passzolnak a helyi hússütödék. A büfék által kínált csevapok, pljeszkavicák és kebabok a jelek szerint jobban kielégítik az étkezési igényeket, ráadásul a helyi üzletek olcsóbban is kínálják a jóval kiadósabb fogásaikat, mint az amerikai óriás. A gyorsétteremlánc így aztán előző év végére feladta a versenyt, az első Meki 2011-es megnyitása után bő tíz évvel kivonulnak Bosznia-Hercegovinából. Ám még mielőtt a gyorskaják szerelmesei a szívükhöz kapnának az ijedségtől, megnyugtathatunk mindenkit, hogy a másfél évtized alatt bekövetkező két eset még nem valószínű, hogy egy megállíthatatlan dominósor dőlését indítaná el.

Pláne kis hazánkban nem látszik, hogy lenne olyan kaliberű gasztronómiai kihívója a mekis hamburgereknek, mint a csevap vagy a pljeszkavica. Bár ki tudja… Ha zászlót bontana egy olyan magyar gyorsétteremlánc, ahol a nap bármely szakában pompás sült kolbászok csábítanának mustárral és friss fehér kenyérrel, én soha többé be nem tenném a lábam egy hamburgereshez.