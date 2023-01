Két év kihagyás után tavaly októberben indult újra országjáró útjára a Neutech roadshow. A kecskeméti Neumann János Egyetem karait bemutató látványos utazó kamion Kecskemétről indulva 13 város középiskoláiba látogat el. A turné Csongrádot is útba ejtette, ahol két napon át különböző tematikájú foglalkozásokkal találkozhattak a fiatalok.

Fotó: Majzik Attila

A Neutech utazó digitális innovációs konténerben a diákok megtudhatták, hogy mi az a digitális iker az iparban, kipróbálhatták a 3D tervezést, nyomtatást és szkennelést, az Arduino programozást, IOS mobilapplikáció fejlesztést, valamint megismerhették a hidrogénhajtású járművek működését is. Emellett a diákok fenntarthatósági tematikájú foglalkozásokon is részt vehettek, amelyek a most indult Zöld Föld komplex fenntarthatósági tantárgy alapján állítottak össze – közölte Halczman Szilvia, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának Beiskolázási igazgatója.

Fotó: Majzik Attila

Mint Kovács Zsolt, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának adjunktusa kiemelte, a Neutech utazó technológiai bázisának nem titkolt célja, hogy segítse a műszaki, informatikai, gazdasági és agrár területek iránt érdeklődő diákok pályaorientációs döntését. Rámutatott, a csongrádi helyszínválasztás nem véletlen, ugyanis szoros kapcsolat alakult ki az egyetem és a fegyvertechnikai technikum között. A Neumann János Egyetem három éve írt alá partnerségi megállapodást a Magyar Honvédséggel és a Diana Fegyvertechnikai Technikummal, ennek értelmében pedig tavaly szeptember el is indult az egyetem fegyvertervező és gyártó képzése.

Fotó: Majzik Attila

Ennek kapcsán Bozó Gábor, a technikum igazgatója hangsúlyozta, az utóbbi években több védelmi ipari vállalkozás is betelepült az országba, ezek a cégek pedig felvevői a Dianában, illetve a kecskeméti egyetemen végzett diákoknak.