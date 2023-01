Gonda Károlyné több civil szervezetnek is a tagja volt. A Magyar Vöröskereszt Algyői Alapszervezetének vezetője volt. Minden évben több sikeres véradást szervezett a településen, és a nevéhez kapcsolódik a jubiláló algyői véradók ünnepélyes köszöntése is. Az alapszervezet vezetőjeként több sikeres ruha adományozást is megszervezett. Hagyománnyá vált, hogy a tagokkal együtt karácsonykor ünnepi étellel ajándékozták meg a rászorulókat.

Részt vett az Algyői Nőegyelt megalapításában és rendszeres résztvevője volt az egyesület programjainak. A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Körének is aktív tagja volt. A Fürge Ujjak Kézimunka Kör alapító tagjai is maguk között tudhatták. Egykor a Hagyományörző Együttesben és a Búzavirág Asszonykórusban is énekelt.

Egyesületi tevékenységein kívül számos algyői rendezvényen részt vett, ahol segítette a szervezők munkáját. A hittantáboros gyermekekhez és a könyvtári rendezvényekre sem érkezett soha üreskézzel. Hobbijaként a jógát választotta, ahol szintén segédkezett egy helyi csoport megszervezésében.