Szomorú hírről számolt be az algyői önkormányzat, ami tegnap portálunkon is megjelent. Befejezte földi pályafutását Gonda Károlyné, a Magyar Vöröskereszt algyői alapszervezetének vezetője, számos algyői civil szervezet tagja. Igazi közösségszervező embert veszített el a Tisza-parti község, ugyanis a sokak által Jucikaként emlegetett Gonda Károlyné a település közösségi életének aktív résztvevője volt. Szinte nem is volt olyan esemény Algyőn, ahol ne találkoztunk volna a mindig mosolygós, segítőkész Jucikával.

Algyőn született, ott is élt egész életében. Nevéhez kötődik a jubiláló véradók köszöntése, valamint az is, hogy az alapszervezet tagjaival karácsonykor megvendégelik a nehéz sorsú családokat és időseket, akik ajándékkal a kezükben távoznak ilyenkor, sőt, húsvétkor is szebbé teszik a hátrányos helyzetű algyőiek ünnepét. De minden évben több sikeres véradást is szervezett a településen, valamint adományosztásokat is rendezett évente többször a szervezet tagjaival közösen. Éppen ezért nem véletlen, hogy 2020-ban a Magyar Vöröskereszt vezetősége a „Vöröskeresztes Munkáért” kitüntetés bronz fokozatával ismerte el Gonda Károlynét.

Archív fotó: Kovács Ferenc

Lapunknak akkor azt nyilatkozta, hogy annak idején felkérték az alapszervezet vezetésére, és akkor még nem sejtette, mennyi feladattal jár majd mindez, viszont nem bánta meg, mert szeret az emberekkel foglalkozni. Az interjú során beszélt arról is, hogy számára az jelenti a legnagyobb kihívást, amikor sok-sok családból ki kell választania a legrászorultabbat, hiszen szíve szerint mindenkinek adományt vinne.

De nemcsak a Vöröskeresztnél végzett kiemelkedő munkát, hanem az Algyői Nőegyletnél is, melynek megalapításában is részt vett, valamint a Fürge Ujjak Kézimunka Kör alapító tagjai között is feltűnt Gonda Károlyné neve. Szeretett verseket mondani, prózákat olvasni, aktív tagja volt a Tollforgatók Körének. Rendszeresen ott volt a helyi könyvtár rendezvényein, melyekre sosem érkezett üres kézzel, sőt, a gyermekeket is meglepte a hittanos táborokban egy kis finomsággal.

Olyan embert volt Jucika, akiről bátran állítható, hogy a helyi közösség egyik mozgatórugója volt, hiszen még hobbijának hódolva is közösséget épített, jógacsoportot hozott létre Algyőn.