Egyikük írt levelet a lapunknak azzal, hogy a hétvégén nővére egy éves gyermekével sétáltak a plázató előtti játszótéren. Azonban nem sokáig örülhettek a jól induló kikapcsolódásnak, mert a játszótér kis faházában egy jókora adag emberi ürüléket találtak. Megkerestük az ügyben hétfőn a térség önkormányzati képviselőjét is. Ménesi Imre tőlünk tudta meg, hogy mi történt.

Azt mondta, hogy sajnálja, de sajnos nem tudnak minden játszótérre külön embert állítani. Ráadásul szerinte is egyre több a rongálás a közterületeken, ami azért is szomorú, mert az amúgy is kevés pénzükből kénytelenek ezek helyreállítására is költeni. A képviselő hozzátette, hogy ilyenkor annyit tudnak tenni, hogy azonnal kijavítják a hibákat, és eltakaríttatják a szennyezést a játszótérről. Ez egyébként így is lett. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai nem sokkal dél után értek a játszótérre, eltakarították a fekáliát, és hipóval locsolták fel a helyét.

A játszótéren egyébként az egyik sporteszköz is tönkre van téve, annak a burkolatát szedte fel valaki.