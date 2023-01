Körülbelül 15 éve lehetett, a délutáni játszóterezés után a babakocsiban toltam haza a lányomat, amikor Szeged egyik kertvárosi övezetében észrevettem a járdán hasaló idős embert. Sérülést nem láttam rajta, eszméleténél volt, teljesen adekvát válaszokat adott a kérdésemre, csak éppen felkelni nem tudott, és az én erőm is kevés volt a felültetéséhez. Így aztán hívtam egy mentőt. Amikor a mentő elvitte a férfit, indultam haza a lányommal. Két-három házzal arrébb egy idős asszony állt a kerítésnél, megkérdezte tőlem, hogy mi történt. Majd elárulta, hogy mielőtt elhasalt a férfi az utcán, legalább egy fél órán keresztül kapaszkodott a kerítésbe, és látszott rajta, hogy nemsokára összeesik. Megkérdeztem a hölgyet, hogy miért nem segített neki, erre az volt a válasza, hogy azt hitte, részeg. Én már akkor sem értettem: és ha ittas? Akkor hasaljon csak tovább a járdán? És ha nem május vége lett volna, hanem január eleje? Akkor fagyjon csak meg, mert többet ivott a kelleténél? Egyébként nem tudom, mi lett az idős úrral, a mentők semmilyen információt nem mondhattak róla, hiszen nem voltam közvetlen hozzátartozó, de nagyon remélem, hogy azóta is jól van.

A lapunkban bemutatott makói eset is kvázi szerencsésen végződött, bár ott tényleg nagyon komoly baj is történhetett volna. Végtére is most nem május van, és a combnyaktörés egyike a legsúlyosabb sérüléseknek.

Azt kellene végre megtanulnia mindenkinek, hogy nem ítélkezhetünk első látásra senki felett. Akármikor megszédülhet bárki, amitől tántorogva kezd el járni, pont úgy, mintha részeg lenne. De még ha részegen esik is össze valaki az utcán, nem tudhatjuk, hogy miért ivott annyit. A következő ittas emberre az vesse az első követ, akinek sem örömében, sem bánatában még csak meg sem fordult a fejében az, hogy alkoholt igyon.