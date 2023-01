Húsz percenként járnak a vasútvillamosok, több IC áll meg Püspökladányban 1 órája

Február elejétől néhány vonalon változik a vasúti menetrend

December 11-én számos vasútvonalon új menetrendet vezetett be a MÁV-Volán-csoport. A szokásosan december második vasárnapjára időzített menetrendváltást megelőzően nem sokkal megalakult Építési és Közlekedési Minisztérium folyamatosan felülvizsgáltatja a menetrendet a vasúttársasággal, és a gazdaságfejlesztési célokhoz, a társadalmi igényekhez igazítja azokat. Február elejétől a MÁV-START több olyan változást is bevezet, melyek figyelembe veszik a lakossági észrevételeket, valamint Horvátország schengeni övezethez csatlakozása is lehetővé tesz menetrendi fejlesztést Pécs és Pélmonostor között, ezenkívül néhány vasútvonalon is módosul pár vonat menetrendje. A legjelentősebb előrelépés Szeged térségét érinti azáltal, hogy február 4-től sűrűbben közlekednek a vasútvillamosok a csúcsidőszakokban. A kedvezőbb csatlakozások érdekében a Volánbusz is a TramTrainhez igazítja egyes járatai menetrendjét Hódmezővásárhely térségében.

delmagyar.hu delmagyar.hu

Fotós: Kovács Erika

A decemberi menetrendváltás óta beérkezett utasjelzések, lakossági észrevételek, valamint szakmai döntések alapján a vasúttársaság február 4-től ismét megállítja a Tokaj InterCity-ket Püspökladányban; Horvátország schengeni övezethez csatlakozása miatt február 6-tól több vonat szolgálja ki a nemzetközi utasokat Pécs és Pélmonostor között; a Villány―Mohács, a Hatvan―Somoskőújfalu, a Vác–Balassagyarmat és a Hatvan―Aszód―Balassagyarmat vonalon néhány vonat menetrendje módosul, a Füzesabony―Miskolc viszonylaton pedig egy új éjszakai vonat is indul. A megrendelő minisztérium és a vasúttársaság közösen vizsgálja a menetrend további fejlesztési lehetőségeit, melyeket a szokásos évközbeni menetrendmódosítások alkalmával fog életbe léptetni. Szeged―Hódmezővásárhely közötti TramTrain-vonal Hazánkban és a térségben is kuriózumnak számító, Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő vasútvillamosokat a korszerűségüknek és a megbízhatóságuknak (kiemelkedő, csaknem 97 százalékos a pontossági mutató) köszönhetően egyre többen választják. Az utasok megszerették a TramTrain-rendszert, az utasforgalmi próbaüzemének kezdete óta már közel egy millióan vették igénybe. Egy újabb bővítés, menetrendi fejlesztés pedig még inkább kedvez a térségben élőknek, és várhatóan növekedni fog a vasútvillamos népszerűsége. Február 4-től a munkanapok reggeli és délutáni csúcsidőszakában 20 percenként közlekedjenek a TramTrain-járatok, ezáltal még több utas szokhat át a közúti közlekedésről a kötött pályára. Szegedről Hódmezővásárhelyre munkanapokon 5:20-tól 8:20-ig és 13:20-tól 17:20-ig, Hódmezővásárhelyről Szegedre pedig 5:50-től 8:27-ig és 13:30-tól 17:27-ig járnak 20 percenként a vasútvillamosok.

8:35-kor és 17:25-kor Szeged vasútállomás és Szeged-Rókus között is közlekedik TramTrain betétjárat.

A másik irányban Szeged-Rókusról 5:50-kor és 13:45-kor fog indulni új járat Szeged vasútállomásra.

A sűrítés miatt a Szeged és Békéscsaba közötti személyvonatok menetrendjét nem kellett megváltoztatni, azok továbbra is a már megszokott időben indulnak. A változó TramTrain-menetrendhez igazodóan Hódmezővásárhely térségét érintően egyes autóbuszjáratok indulási idejének kismértékű módosítását tervezi a Volánbusz a kedvezőbb csatlakozások biztosítása érdekében. Továbbá egyes, a reggeli és éjszakai peremidőszakban Mindszent és Szentes irányába meghirdetett járatok Hódmezővásárhely belterületén módosított útvonalon (Dr. Rapcsák András út–Szántó Kovács János utca–Jókai utca) közlekednek várhatóan. A buszok módosított menetrendjéről hamarosan a társaság honlapján tájékozódhatnak az utasok. Budapest―Szolnok―Debrecen vonal

Püspökladányból tavaly több mint 600 ezren utaztak vonattal, közülük több mint 180 ezren az InterCity-ket választották, ezért különösen fontos az utazási igények megbízható és sűrű kiszolgálása. A lakossági észrevételeket figyelembe véve február 4-től mindkét irányban ismét megállnak Püspökladányban a Tokaj InterCity-k. (580, 582, 560, 562, 564, 566, 568, 586, 650, 652, 654, 656, 658, 688, 588 számú vonatok).

A plusz megállások miatt a Tokaj IC-k menetrendje Hajdúszoboszló és Debrecen között kis mértékben módosul, a debreceni tartózkodási idő 1 perccel csökken.

A megállások bővülésével Püspökladányban visszaáll az óránkénti IC-közlekedés. A reggeli és délutáni csúcsidőben 20 percenként indulnak járatok Debrecen és Püspökladány között. Nem feláras vonatként a Debrecen és Budapest között óránként járó Civis InterRégiókat választhatják az utasok, illetve a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban Püspökladány és Debrecen között több személyvonat is közlekedik. Az InterCity-ken kívül a főváros és Püspökladány között a Hargita és Corona InterCity-vel, valamint a Transilvania-Szamos és Hortobágy EuroCity-vel is utazhatnak utasaink.

Pécs―Villány―Magyarbóly―Pélmonostor vonal

Horvátország schengeni övezethez csatlakozása miatt megszűnt a határellenőrzés. Ez lehetővé tette, hogy a magyarbólyi határállomáson a tartózkodási idők csökkenjenek, ezért február 6-tól jelentősen módosul a menetrend, és bővül a kishatárforgalmi vonatok száma. Az utazások megkönnyítését is szolgáló intézkedésektől az utasforgalom növekedését várja a vasúttársaság. A Pécs–Magyarbóly–Pélmonostor (Beli Manastir) viszonylatú vonatok (8110, 8124, 8116, 8126, , 8123, 8133 számú) Pécs és Magyarbóly között változatlan menetrend szerint közlekednek, Magyarbóly állomáson csak 1 percet tartózkodnak.

A Pélmonostorról Pécsre 7:20 kor induló személyvonat (8117) később közlekedik, Magyarbóly állomáson 12 percet tartózkodik. Magyarbóly és Pécs között változatlan menetrend szerint folytatja az útját.

A Pélmonostorról Pécsre 19:17-kor induló személyvonat (8111) később közlekedik majd (új száma 8121 lesz). Magyarbóly állomáson csak 1 percet tartózkodik.

Az eddig Pécs és Magyarbóly között közlekedő vonatok közül két pár hosszabb viszonylaton, Pécs és Pélmonostor között szállítja az utasokat. Ez a Pécsről 8:50-kor és 18:50-kor, Magyarbólyból pedig a 10:14-kor és 14:14-kor induló járatokat érinti. (8122, 8118, 8115 és 8113)

A jelenleg még Villányból Magyarbólyba 14 órakor induló vonat (8144) megszűnik, azonban késő este, 20:26-kor is el lehet jutni Villányból a határállomásra (8148).

A Magyarbólyból Pécsre 21:22-kor induló vonat (8121) 2 perccel később közlekedik Villányig (a száma 8131-esre változik).

Villány―Mohács vonal

A Pécs―Villány―Magyarbóly―Pélmonostor vonal változásaihoz igazodva néhány mohácsi vonat menetrendje változik február 6-tól: A Mohácsról Villányba eddig 19:25-kor induló személyvonat (38811) 25 perccel később, a 22:05-kor induló járat (38821) pedig 2 perccel később közlekedik.

A Pécsről Mohácsra 20:50-kor induló vonat (38818) Pécsbánya-Rendező és Mohács között 2 perccel később közlekedik.

A Pécs és Mohács közötti, Villányból 23:27-kor továbbinduló járat (38828) Villányból 23:30-kor fog közlekedni.

Füzesabony―Miskolc vonalszakasz

A délutáni műszakból való hazajutás biztosítása, valamint füzesabonyi csatlakozással megteremthető további miskolci eljutási lehetőségek érdekében február 4-től mindennap 22:55-kor új éjszakai vonat (5048) közlekedik Füzesabonyból Miskolcra.

Hatvan―Somoskőújfalu vonal

A Hatvanból Somoskőújfaluba 6:12-kor induló személyvonat (5812) 4 perccel, a Somoskőújfaluból Hatvanba 5:12-kor induló vonat (5839) pedig 3 perccel korábban közlekedik február 4-től Hatvan és Apc-Zagyvaszántó állomások között, így a főváros felé biztosítható csatlakozás a Hatvanból 6:43-kor továbbinduló 509-es számú InterRégió vonatra.

Vác–Balassagyarmat vonal

A szombaton, vasárnap és ünnepnap Diósjenő és Drégelypalánk között közlekedő 32262-es számú S750-es vonat 4 perccel később, 10:30-kor indul tovább Drégelypalánkra.

Hatvan―Aszód―Balassagyarmat vonal

A Hatvanból Balassagyarmatra 9:22-kor induló S780-as vonat (33522) 8 perccel korábban közlekedik a Hatvan–Aszód viszonylaton.

Fejér megyében változó buszmenetrendek

Február 4-től Fejér vármegyében módosul a 702-es és 704-es számú autóbuszvonalakon egyes járatok indulási ideje is a Budapest–Székesfehérvár vasúti vonalon biztosított vonat-busz csatlakozások további javítása érdekében. A február elején módosuló vasúti menetrendekről, valamint a korábbi változásokról részletes tájékoztatás érhető el a www.mav.hu/ujmenetrend oldalon, a MÁV honlapján pedig a Belföldi utazás / Menetrendek / Közforgalmú menetrendek menüpontban.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!