A szobornál egyébként délután is volt megemlékezés, azt már nem a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, hanem a Csongrád-Csanád Vármegyei Közgyűlés szervezte. Így annak alelnöke Polner Eörs, valamint tanácsnoka, Kormányos Sándor is koszorúzott, sőt, velük tartott a szobor megalkotója, Kligl Sándor szobrászművész is.