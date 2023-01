Mint lapunk is foglalkozott vele, hiába tiltakozott a Fidesz-frakció az ellen, hogy az önkormányzat az energiaválság idején, amikor a városnak minden fillére szüksége lett volna, látványberuházásokat hajtson végre, ennek ellenére felújították a jó állapotú Szent Antal utcát, a Bakay kutat és környékét, illetve ősz végén, tél elején hozzáláttak a városháza tornyának felújításához is.

A negyedmilliárd forintos munkát a második közbeszerzésen, három pályázó közül Márki-Zay Péter polgármester városstratégiai tanácsadója nyerte el, így a kivitelező a Kendi Imre által jegyzett Z-door Zrt. lett. Először idén januárban írt ki közbeszerzést az önkormányzat, de azt érvénytelenítették, mert csupán egyetlen ajánlat érkezett, egy budapesti cégtől.

Fotó: Kovács Erika

A Z-door Zrt. feladata a városháza északi homlokzatának, azaz a Kossuth téri lovasszobor felé néző oldalának és tornyának felújítása. A munkálatok a torony körüljárójára és vörösréz sisakjára, valamint a főhomlokzati erkélyre, ezek meglévő szerkezeteinek felújítására, pótlására is kiterjednek. Az összköltség 257 millió forint. A cégnek a szerződés aláírásától számítva 10 hónapja van a munka elvégzésére.

Január 9-én már lezárták az épület főbejáratát, az épületbe jelenleg a Városház utca a felől léphetnek be az ügyfelek. Ez várhatóan augusztus végéig így marad. Most, biztonsági okokból a városháza előtti teljes utcaszakaszt is lezárták, mind a gyalogos, mind az autósforgalom elől. A Zrínyi utcán, a Nyizsnyai Gusztáv utcai kereszteződés után, egy zsákutca táblát is kihelyeztek, jelezve, hogy gépjárművel a polgármesteri hivatalt csak a Tóth Sándor utca felől, a haladási iránynak megfelelően lehet megközelíteni.