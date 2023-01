Szeged polgármestere a kormányt okolta a rezsiválság és a magas infláció miatt. A város költségvetése most készül, február 17-én szavaz majd róla a képviselő-testület. Annyit azonban már szerdán elmondott, hogy 70 milliárd forintra tervezik az idei költségvetést, amelyből 13 milliárd forintot az energiaköltségek tesznek majd ki.

Lapunk a hónap elején számolt be arról, hogy Szeged az ország azon négy városa közé tartozik, amelyeknek több mint egymilliárd forintos rezsitámogatást ítélt meg a kormány. Botka szerint ez az összeg „csekély", ugyanakkor azt is sérelmezte, hogy a kormány szolidaritási adóval sújtja a várost, amit azoknak a településeknek kell fizetni, ahol az adóerő-képesség nagyon magas. Ezt követően kijelentette, a szegedi gazdaság jóval az országos átlag fölött van.

– Hiány és hitel nélkül tervezzük Szeged város költségvetését – közölte a rendezvényen, majd azzal folytatta, egyetlen betervezett beruházásról sem kell lemondani, noha kevesebb lesz belőlük, mint az elmúlt években.

Az óvoda-felújítások a Vedres utcai és a Felsővárosi óvoda felújításával folytatódnak, és a tervek szerint halad tovább a Kálvária sugárúti idősek otthona felújítása is. A beiskolázási és nyugdíjas támogatások összegét tízről 15 ezer forintra emelik. 200 millió forintból elindul a „Tisza Szeged főutcája” projekt első üteme az Árvízi emlékmű környékének rendbetételével. Útfelújításra egymilliárd forintot szánnak, a 300 millió forintos városrész fejlesztési alapból pedig elkezdődhet a Bartók tér korszerűsítése. A nyugdíjas klubok, kulturális és sportegyesületek ugyanannyi támogatást kapnak idén is, mint tavaly. A városi rendezvények is meg lesznek tartva a borfesztiváltól a Szegedi Ifjúsági Napokig, és a közszolgáltatások minősége sem csökken majd.