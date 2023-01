Az Útinform jelezte, hogy az M43-as autópályán, Csanádpalota határátkelőnél a kilépésre várakozó kamionsor eléri a 3 km-es hosszúságot. A rendőrség honlapján a határinfónál kétórás várakozási időt írnak kamionoknak a Magyarországról kifelé vezető oldalon, az országba befelé teherautóknak és személyautóknak egyaránt egy órás a várakozási idő. A szerb határszakaszokon sehol nincs 15 percet meghaladó várakozási idő a vármegyebeli határátkelőkön.

Rendszeresen ad hírt portálunk is a Csanádpalotánál újra és újra kialakuló kamionsorokról, ami előfordult, hogy a 9 kilométert is meghaladta. A helyzet okáról korábban részletes cikket is közöltünk, amiből kiderült, hogy a problémát Románia schengeni csatlakozása oldaná meg.