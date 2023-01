Balla Gábor, a téma szakértője a biztonságos otthonokról tartott előadást Kisteleken, sok hasznos tanácsot adva az érdeklődőknek, nem feledkezve meg a fogyatékkal és hátránnyal élőkről sem.

Áldozattá válás

– A legfontosabb, hogy ne váljunk áldozattá, egy esemény elszenvedőjévé, ami egy otthoni balesettel is megtörténhet – kezdte tájékoztatóját Balla Gábor. Ezért fontos a baleset-megelőzés – közúti közlekedésnél is –, de a betörésekre, rablásokra gondolva a vagyonbiztonság is, zárakkal és riasztókkal, ehhez előrelátás szükséges. Utóbbiaknál lényeges, hogy szabványos, ellenőrzött termékeket vásároljunk, ezeket, például a szén-monoxid érzékelőt, ne piacon vagy vásárban szerezzük be, hiszen az életünk múlhat rajta. A karbantartás és a rendszeres felülvizsgálat szintén elengedhetetlen.

Biztonságos élettér

– Amennyiben családunk egyik tagja bármilyen fogyatékkal, hátránnyal él, rehabilitációs szakmérnök véleményét mindenképpen kérjük ki házunk, lakásunk kialakításánál és berendezésénél. Meg kell említeni a mosdó, a vécé akadálytalan megközelíthetőségét, vagy meredek lépcsőnél a korlátra szerelhető liftet, amely jelentősen megkönnyítheti mindennapjainkat – folytatta Balla Gábor.

Hozzátette, a kéményre is figyeljünk, mert egyetlen nyár alatt használhatatlanná, életveszélyessé válhat, ha például beleköltözik egy madárcsalád. A gyerekeknek nagyon előnyös az úgynevezett Montessori-otthon létrehozása: azt a szobát, ahol a legtöbbet tartózkodnak, termetükkel arányos bútorokkal rendezzük be, így komfortosabban érzik magukat, a játékukat ők is könnyedén elővehetik a szekrényből, levehetik a polcokról, majd elpakolhatják azokat.

Fotó: Imre Péter

A távolról vezérelt okosotthonok piacán is érdemes körülnézni, ami például szén-monoxid szennyezés esetén az ablakokat automatikusan nyitva kiszellőzteti a házat. Ez életmentő lehet, ha a velünk élő fogyatékos egyedül van a lakásban és vagy nem fogja fel, hogy mit jelent a riasztás, vagy mozgásában korlátozva nem tud cselekedni.

Nyaralás

Vagyonunkat érintő jó tanáccsal is szolgált Balla Gábor.

– Divat a közösségi oldalakon posztolni, hol nyaralunk, hogyan érezzük magunkat. Mikor tegyük ezt? Mindenképpen hazatérésünk után. Ha megérkezésünkről, közben a programokról, családi fotóval arról, mennyi csodálatos nap vár még ránk – azzal tippet adunk. A betörők megtudják, mennyi idejük van még feltérképezni és kirámolni az otthonunkat. Ne segítsünk nekik – hangsúlyozta.