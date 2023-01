Kiderült, a publicistának hódmezővásárhelyi kötődése is van. Vásárhelyi nagyapja első feleségéhez József Attila még is verset írt, sőt, meg is csókolta.

Az est témája a hazai újságírás és a média helyzete volt. Daru Árpád megkérdezte, miért probléma az ma Magyarországon, hogy egy újság valamelyik politikai oldal mellett teszi le a garast.

– A függetlenség nem azt jelenti, hogy az embernek nincs világnézete. Ha ez így lenne, akkor senki nem írna újságot. A függetlenség, mint ideál, úgy jelentkezik, hogy senkinek nincs olyan hatalma az újságíró felett, hogy a véleményét, illetve a szakmai minimumait befolyásolhatná – mondta.

A beszélgetésen szó esett az előválasztásról, országgyűlési választásról, az ellenzék bukásáról is. – Nem kell ahhoz fideszesnek, vagy ellenzékbírálónak lenni, hogy lássuk, hogy a választási eredmény alakulásánál a döntő tényező az volt, hogy a Fidesz képes döntéseket hozni és az abban foglaltakat végrehajtani – mondta.

Hont András arról is beszélt, hogy az a célja, hogy mindkét táborral kommunikálva megértesse, hogy a túloldalon nem csak „emberevők” vannak. Szép számmal akadnak az ellenzéki szavazók között, akik nem szeretik például, ahogy a DK-sok a határon túli magyarokról beszélnek, az ellenzéki szavazók pedig higgyék el, hogy a kormánypártiak többsége racionális döntést hoz a szavazásnál és nem agymosott birkák.