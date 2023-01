A látogatókat Szabó Gábor, az ELI ügyvezetője köszöntötte, aki elmondta, leginkább a fiatalság érdeklődését szeretnék felkelteni a műszaki tudományos pályák iránt.

– Nagyon fontos, hogy próbáljuk a fizikát közelebb vinni a nagyközönséghez. Szükségünk van az utánpótlásra, az ELI-ben különösen. Ha valaki megkérdezne, hogy a következő 2-3 évben mi lehet a legnagyobb gond az ELI működtetésénél, azt felelném, hogy nem találunk elég embert – mondta, majd úgy fogalmazott, hogy aki egyszer meglátja a szépséget a fizikában, annak utána soha életében nem kell dolgoznia. A munkája lesz ugyanis a szenvedélye.

– A fizikus az én felfogásomban az az ember, aki konkrétan nem ért semmihez, de bármihez jobban ért, mint bárki más. Azért, mert a fizikus hivatás lényege az, hogy problémákat kell megoldani – közölte.

Az épület földszintjén interaktív standoknál mutatkoztak be a Fizikai Intézet különféle kutatócsoportjai. Az asztrofizikai kutatócsoport asztalánál Nagy Andrea tudományos munkatárs bemutatta egy naptávcső felépítését, továbbá azt is, hogy a látható tartományon kívül, infravörösben mennyire másnak látszik az Orion csillagkép. Emellett mikroszkópos meteoritmustrát is kínáltak.

Az Orvosi Fizikai és az Orvosi Informatikai Intézet standjánál különleges nyomozásra invitálták a látogatókat. Tóth Zsolt tudományos főmunkatárs és Szabó Tibor egyetemi adjunktus segítségével egy optikai kísérletben baktériumok jelenlétének nyomait kutathatták különféle folyadékokban, amelyeket lézerrel világítottak meg. A kísérlet végén nem csak láthatóvá váltak a baktériumok, de mozgásuk is érzékelhető volt.

A lézeres aeroszol kutatások kutatócsoportjának asztalánál azt tudhatták meg az érdeklődők, hogy mennyire hatékonyan védenek a különféle maszkok a levegőben terjedő vírusoktól.

Az ELI saját standjánál lézersakk várta a látogatókat, amelynek különlegessége, hogy a játék során egy megfelelő útvonalon tükrözött lézernyalábbal kell eltalálni az ellenfél királyát.

A résztvevők a virtuális valóságban is kalandozhattak, VR-szemüveg és kontrollerek segítségével oldhattak meg játékos fizikai feladatokat, például lézer nyalábutat alkothattak.

A középiskolások egyetemi mintaórán vehettek részt, a mindenki számára nyitott előadások során pedig olyan nem mindennapi információk birtokába juthatott a közönség, mint például, hogyan kacsint egy elektron, vagy hogyan működik a lézeres nyomtatás és optikai csapdázás mikrovilága.