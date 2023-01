Pénteken, Vízkeresztkor Jézus Krisztus megjelenését ünneplik a keresztény közösségek, az ünnepkör három eseményre emlékezteti a híveket. Mindenekelőtt arra, hogy a napkeleti bölcsek – vagy népiesen a háromkirályok – megérkeztek a kis Jézus betlehemi jászolához, hogy kifejezzék hódolatukat a Megváltó előtt. A királyok három jelképes ajándékot adtak az újszülöttnek. Aranyat a királynak, tömjént az igaz Messiásnak és mirhát az emberek bűneit magárra vállaló, szenvedő Megváltónak.

– A legfőbb üzenete az ünnepnek, hogy a Megváltó megszületett, és az Isten szeretete mindenkire kiterjed. A háromkirályok arra emlékeztetnek, hogy Jézus születésének örömhíre a pogányokhoz is eljutott. A pásztorok és a napkeleti bölcsek mentek a jászolhoz, ez azt jelképezi, hogy a kitaszítottaktól a legnagyobb világi uralkodókig, minden embernek szól a Megváltó megszületésének, Isten szeretetének örömhíre – mondta el lapunknak Kretovics László, a szegedi Szent Rókus Plébánia plébánosa.

Vízkeresztkor a hagyomány szerint a szentmisén vizet szentelnek a papok, innen ered az ünnep elnevezése, és ekkor kezdődik a házszentelések időszaka is. Utóbbi során szentelt vízzel hinti meg a hívek otthonait a pap, az ajtó fölé pedig felírja az évszám mellett a három király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevének kezdőbetűit.

– A vízszentelés azt jelzi, hogy Isten Jézus Krisztus által megszenteli a világmindenséget. Vannak, akik nem csak az otthonaikat, de vállalkozásaikat, műhelyeiket is megszenteltetik. Előfordult, hogy januártól márciusig nyolcszáz házszentelést tartottam. Falun szokás volt az állatok megszentelése is, a termőföld megszentelése pedig tavasszal volt esedékes. Így az egész emberi élet megszentelődött. Manapság is sokan kérnek házszentelést. Érzik, hogy szükségük van Isten áldására, amiről úgy tartja a népi bölcsesség: „ha velünk az Isten áldása, nincs gondunk az aratásra” – fejtette ki a plébános.

Az ünnepkör másik két evangéliumi története a kánai menyegző csodája, amikor Jézus borrá változtatta a vizet, továbbá Krisztus megkeresztelkedése.

– Jézus Isten fia. Azért keresztelkedett meg, hogy mi legyünk szentek. Az új esztendőre azt kívánom, hogy vegyük észre a gondviselés apró-cseprő kis ajándékait. Ne csináljunk úgy, mint a sanda mészáros, tehát ne azt nézzük, hogy másnak esetleg több jutott. Emellett ne adjuk fel a küzdelmet, mert van reményünk. Minden évkezdet erről a reményről szól, egy-egy lépés az örökkévalóság felé, amely már most és itt, bennünk és körülöttünk is épül – hangsúlyozta Kretovics László, majd arra buzdított, hogy higgyünk abban, hogy Isten soha nem hagyja el az embert.

– Erőnkön felüli terhet úgysem ró ránk. Azt nézzük, hogy nekünk személy szerint milyen feladatot adott az Isten, mert ahhoz a kegyelmet és a segítséget is megadja. Nem szabad kétségbe esni, hiszen minden nehézség ellenére az emberi élet halad a végső cél, a teljesség felé – mondta a plébános.