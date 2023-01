Ha már Szilveszter, akkor adjuk meg a módját – gondolhatták valakik, akik a Kukovecz Nana utcában vagy a környékén laknak. Legalábbis így képzeljük, hogyan történhetett, hogy a kis űrtartalmúnak egyáltalán nem nevezhető szelektív kukában újév harmadik napján szó szerint púposan álltak a piás üvegek az egyik ottani panelház előtt. Alkoholhoz nálam jobban szokott kollégáim szemében láttam is egy kis irigységet, amikor felfedeztük a mindennapinak nem nevezhető látványt, hiszen az egyértelművé tette: vagy a fél város itt bulizott december 31-én, vagy igencsak felöntött a garatra egy – vagy több – házibulis társaság. Ez a mennyiségű pezsgő és bor, aminek az üvegei egyfajta mementóként ott csillogtak a tavaszias napsütésben, becsületére válna nemhogy az egész háznak, de még a teljes utcának is. Így tehát egyből tökéletes illusztrációt kaptak a mentők évbúcsúztatót értékelő mondatai is, miszerint éjfélkor minden egységük betegellátást – főleg alkoholfogyasztás miatt bekövetkezett sérülések kezelését – végzett.

Mindenesetre példaértékű, hogy az érintettek a kijózanodás után becsülettel lehordták a göngyöleget a szelektívbe. Más kérdés, hogy ha létezne még betétdíj, az ezért kapott összegből azért simán kijönne még egy afterparti.