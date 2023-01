A biciklisek is panaszkodnak A Magyar Kerékpárosklub Szeged közösségi oldalán írták meg, hogy gyakorlatilag életveszélyesek a város karói, amikkel nemcsak parkolókat zárnak le. Azt írták, hogy a Petőfi Sándor sugárúton a Faragó utcától a körútig „végigszórták” a bicikliutat, és a mellette lévő járdát, meg a zöldterületet fém- és faoszlopokkal. Szerintük azért, mert a szabálytalankodó autósok sárdagonyává változtatják a sugárutat, fölszántják a zöldterületet, és a járdára, vagy a kerékpárútra is rámennek. A bicikliút közepére tett oszlopok viszont balesetveszélyesek, már több kerékpáros is elesett miattuk.