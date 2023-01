A földeáki édesapa, Németh Gábor szemét könnyek futják el, miközben beszélgetünk, többször is. Látszik, hogy még ő sem tud mit kezdeni a tragikus valósággal: feleségét, Csillát 35 évesen, váratlanul, szívproblémák miatt veszítette el január 6-án.

– Próbálom tartani magamat, leginkább is a gyerekek miatt. Nem akarom, hogy sírni lássanak, de iszonyúan nehéz. Ő volt a mindenem, 17 éve voltunk együtt. Ez egy fiatalkori szerelem volt – meséli.

A szinte felfoghatatlan tragédia után a fiatal édesapa nyakába szakadt minden gyerekekkel kapcsolatos teendő. Ők ketten vannak: Gábor 6 éves, Viktória mindössze másfél hónapos.

– Miattuk ki kell tartanom – mondja Németh Gábor. Aki amúgy az egyik makói gyár dolgozója, de most otthon kell, hogy legyen a gyerekek ellátása miatt. Szerencsére nem maradt egyedül a bajban: szomszédok, jó barátok, rokonok adják szinte egymásnak a kilincset, mindenki abban segít, amiben tud.

– Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki bármivel, akár csak jó szóval is igyekszik enyhíteni a terheimet – sóhajt.

A kis család a falu széléhez közel, egy takaros családi házban lakik a Somogyi Béla utcában. A fiatal édesapa most szokik bele az új rendbe. Számára persze nem újdonság a feladat, korábban is kivette a részét a gyerekekkel való törődésből. Most már a reggeleit is teljes egészében ez tölti ki. Napközben is rengeteg a teendő, mint fogalmaz, nincs ideje unatkozni.

– Próbálok helytállni. Nagyon ragaszkodunk egymáshoz – mondja.

A takaros, tiszta lakás egyik szobájában – mint láttuk – olyan holmik sorakoznak, amelyeket jó szándékú adakozók hoztak a gyerekeknek: kis ruhák, játékok, hasonlók. Továbbra is szívesen fogadnak például tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert, pelenkát, popsitörlőt. Aki további információkra kíváncsi, a 06/ 30/ 919-3401-es számon érdeklődhet az adománygyűjtést koordináló Aracsi Ivettnél. Aki pedig pénzt szeretne utalni, az Németh Gábor Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-20841380-as számú számlájára teheti ezt meg.