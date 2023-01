Ahogy azt január 3-án portálunkon is olvashatták, januártól Kinizsi Pál nevét viseli a vásárhelyi helyőrség. Nem ez az egyetlen, vármegyénket érintő változás a Magyar Honvédség berkein belül. A szentesi alakulat neve is változott, igaz, csak a száma és a sorrend. A jövőben a honvédelmi miniszteri utasítás szerint, amit az MTI is idézett, a hadrendi számot megelőzi a névadó. A hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, a névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. Ennek megfelelően a szentesi alakulat neve MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred.