A település nevének eredete a középkori templom építéséig nyúlik vissza. Az épület maradványait Perlaki György plébános 2019-ben mutatta meg lapunknak. A 4000 éves földpiramison Maróthy János macsói bán építtetett templomot a XV. században, amely 150 évig állt, majd a törökök elpusztították. Ma már csak a szentélyfal egy darabja maradt meg, de azt még traktorral sem tudták kimozdítani a szocializmus éveiben.

Galamb szállt Fábián fejére

A plébánossal most a 90 éves fábiánsebestyéni Árpád-házi Szent Erzsébet templomban találkoztunk.

– Templomunk, bár Szent Erzsébetről nevezték el, tiszteli az egykori középkori templom két szentjét – Szent Fábián pápát és Szent Sebestyént –, a két vértanút is. A szentek római naptára mindkettejükről január 20-án emlékezik meg – mondta Perlaki György. A szentek szekkója a főoltárkép két oldalán látható.

– A falfestmények arra is emlékeztetnek, hogy a település mind a mai napig megőrizte a középkori elnevezését. Fábiánt 236-ban Anterósz pápa elhunyta után választották meg. Egyszerű római pap volt, aki elvegyült a pápaválasztók között. Megjelent egy galamb, Fábián fejére szállt és ott is maradt. Ezt jelnek vették, így őt választották pápává. Nagy gondot fordított az egyházi temetkezési helyekre és a szegényekre is – emelt ki néhány momentumot Szent Fábián életéből Perlaki György. Fábián végül Traianus Decius császár keresztényüldözésének áldozata lett 250-ben.

Úgy tartják, Sebestyén kétszer halt meg

Szent Sebestyén is jeles egyénisége a keresztény ókornak, népszerű segítőszent volt a középkorban is, embereket és állatokat pusztító járványok idején hozzá fordultak. A császár testőrparancsnoka volt, egyszerre hűséges tiszt és keresztény. A keresztényüldözés idején bátorította és segítette a börtönben lévőket. A hite miatt azonban halálra ítélték. Úgy tartják, hogy kétszer halt meg. Először halálra nyilazták, legalábbis azt hitték. Egy római asszony azonban hazavitte és ápolta. Amikor megjelent a nyilvánosság előtt, úgy fogadták, mint aki a holtából tért vissza. Végül ismét elfogták és bunkóval verték agyon 288-ban – tudtuk meg Perlaki atyától.

A két szent neve előfordul családi és utónévként is. Ezzel a névvel élt a ciszterci rend zirci áldozópapja, okleveles főgimnáziumi tanár, rendi alperjel, aki 1898-ban, életének 52. évében hunyt el. A koronavírus tombolása idején sokat lehetett hallani a Budapesten dolgozó dr. Fábián Sebestyén infektológusról. Fábiánsebestyénnek pedig van egy hajdúsámsoni származású, Fábián Sebestyén nevű „keresztgyereke”.

Anyukájának tetszett meg a név

A 27 éves fiatal anyukájának a várandóssága alatt tetszett meg a Sebestyén név, ami a naptárban egy napon található a családnevükkel, a Fábiánnal. Ezért a fiuk a Sebestyén nevet kapta. Az édesanyja 1996-ban vette fel a kapcsolatot a fábiánsebestyéni önkormányzattal. Ott tartották a keresztelőt, Sebestyén egy aranynyakláncot is kapott a falutól.

– Az utóbbi években, a vírus miatt, sajnos nem jártunk Fábiánsebestyénen, de tervezzük, hogy újra ellátogatunk. Nagyon nagy szeretettel gondolok mindig a névadó falumra – mondta a férfi, aki jelenleg Debrecenben él, a MÁV-Start gépészmérnöke.