Már második hete lényegesen kevesebben adtak vért Csongrád-Csanád vármegyében a vártnál – közölte a Vöröskereszt. A múlt héten is csaknem harmadával kevesebben keresték fel a véradásokat, mint remélték. Január 9-e és január 15-e között 412-en adtak vért, pedig erre a hétre 565 véradóra lett volna szükség. A Vöröskereszt azt kéri minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 napban külföldön, akkor jelentkezzen véradásra. Lényeges, hogy továbbra is érvényesek azok a biztonsági előírások, amelyeket minden esetben be kell tartani a koronavírus miatt. Ilyen például a kézfertőtlenítés, a hőmérőzés, a szeparációs távolság betartása, néhány helyen pedig a teremben tartózkodók számának maximalizálása.