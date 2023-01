– A faluban az elmúlt évben is nagyon sok fejlesztés indult, döntően pályázati források felhasználásával. Ezek némelyike az idei évre is áthúzódik – összegzett a polgármester, Szirbik Imre.

Ilyen volt például az Ady Endre Művelődési Ház épületének 29,5 milliós belső felújítása, ami tavaly nyáron indult, és aminek a befejezése idén tavasszal várható. Vagy a Nagyszentmiklósi utcai szolgáltatóház teljes felújítása 511,8 millióból – az épületnek új belső terei lesznek, átépítik a tetőt, az energiaellátást pedig hőszivattyú és napelemek biztosítják majd. És alighanem idén kerül sor a főtéri emeletes magtár megvásárlására is, amelyről már tárgyalnak a tulajdonos Gabonakutató Nkft-vel, és nyertek is rá 5 millió forintot.

A legnagyobb tétel természetesen itt is a csapadékvíz-elvezető hálózat bővítése, korszerűsítése volt, amire 400 milliós pályázati támogatást nyert a falu. Ez 6220 méter csatorna bélelését jelenti, és ez a beruházás is idén fejeződik be. Közel hasonló nagyságrendben költhetett Kiszombor utak, járdák építésére, illetve felújítására. Ilyen munkákra került sor a Nagyszentmiklósi utca egy-egy, összesen 330 méteres szakaszán, két külterületi útnál, illetve várhatóan ebben az évben a Jókai, az Arany János, a Szabadság, a Nagybokori, a Kürt és a Viola utcában, valamint a Szegedi és a Deák Ferenc utcában. A teljes költség 154,7 millió lesz, aminek egy része saját forrás. További 139 millióból új járdák és parkolók épülnek – a munka idén indul.

A Karátson Emília nevét viselő óvoda több beruházás célpontja volt az óévben. Egyebek mellett felújították és klimatizálták az épületet, új forróvíz-tárolót építettek be, kijavították a hátsó épület tetejét és minderre az önkormányzat nagyjából 44 milliót költött – javarészt saját forrásból. Új játszótér ugyancsak épült, méghozzá az Arany János utcában, 4,9 millióból. És 58 millió forintból korszerűsítették a közvilágítást: 431 lámpatestet cseréltek ki.

Ezen felül még mire lehetnek büszkék a kiszomboriak?

– Például arra, hogy egész évben kulturális és szórakoztató rendezvények sokaságát tartották meg – mondta Szirbik Imre. És ezeket a művelődési ház felújítása sem szakította meg.