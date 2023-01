Még korábban hívták fel a tiszaszigeti polgármester figyelmét arra, hogy több balesetveszélyes fa is lehet a településen. Ferenczi Ferenc közösségi oldalán azt közölte, hogy a balesetveszélyes fákat kivágják a kerékpárút mentén. Most megkezdődött a munka, ami a polgármester szerint remélhetőleg február végéig befejeződik a Tiszasziget-határátkelő útvonalon. A kitermelt faanyagból szociális tűzifa lesz, hiszen a beérkező kérelmeken szereplő és a támogatásból érkező tűzifa mennyisége között van némi hiány, melyet a most kivágott fákból tudnak pótolni. Így minden jogosult kérelmező megkaphatja az igényelt mennyiséget – írta a Ferenczi Ferenc.