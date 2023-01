Amikor sorra érkeztek lapunkhoz azok a hírek, amelyek az intézmények, például a művelődési házak és faluházak energiaválság miatti bezárásról szóltak, a kollégákkal attól tartottunk, hogy úgy járunk, mint a koronavírus-járványkor. Tartottunk attól, hogy nem lesznek hétvégente rendezvények, amelyekről olvasóinknak tudósíthatunk. Téma persze mindig van, amiről írni lehet, de az események egészen mások, mindig tartogatnak valami újat, valami megmosolyogtatót, valami szépet, ami hozzáadhat egy kis pluszt a cikkhez, és akár mi magunk is többek lehetünk.

Szerencsére a bezárások ellenére ezen a hétvégén is voltak programok, ráadásul ezek közül három olyan rendezvényen jártunk, amelynek fókuszában az összetartás, a közösség állt. Rögtön szombat kora reggel a DON-80 emlékmenetre és megemlékezésre mentünk, amelynek célja az volt, hogy a tartalékosok együtt emlékezzenek meg honfitársaikról, akik életüket vesztették a Don-kanyarnál nyolc évtizeddel ezelőtt. Szombat délután a jezsuiták Szent József Templomigazgatóságára is ellátogattunk, ott alkotó szombat volt, kézműveskedésen és barkácsoláson, a régi fonó hangulatát megidéző eseményen keresztül épít közösséget az igazgatóság, amely minden korosztályt vár az ingyenes délutánra. Vasárnap este pedig a Kálvin téri református templomban zártuk az ügyeletes hetünket Karnok Csaba fotós kollégámmal. Szegeden ebben a templom kezdődött el ugyanis az ökumenikus imahét, amelynek során az egységért imádkoznak a különböző felekezetekhez tartozó hívek. Éppen ezért nem véletlen, hogy a hét alapgondolata az, hogy: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot...” Jó volt ott lenni, picit részeseivé válni az összetartozásra fókuszáló eseményeknek, amelyek révén mi is kaptunk egy kis lelki töltetet.