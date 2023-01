Hordozható innovatív légzésfunkciós mérőberendezés fejlesztésének ötletével nyert SZTE Innovációs Díjat Peták Ferenc, az SZTE SZAOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet professzora – számolt be erről honlapján a Szegedi Tudományegyetem, mely egy hosszabb interjút is közölt, ebből kiderült, már a diplomamunkája óta a tüdő légzőrendszer vizsgálatával foglalkozik, ennek kapcsán nagyon sok olyan projektben vesz részt, amelyek ilyen jellegű kutatást és műszerfejlesztést érintenek.

– A cél az volt, hogy ezt a gondolkodást elvigyük abba az irányba, hogy egy egyszerű, mindenki számára elérhető, költséghatékony, de ugyanakkor megbízható orvostechnikai eszközt fejlesszünk. Azon gondolkodtunk, hogy az eddig használt mérőeszközöket hogyan lehetne az új technikai lehetőségekkel, a kor kihívásainak megfelelően megújítani – számolt be a kezdetekről.

Hozzátette, léteznek megbízható légzésfunkciós mérőberendezések, használják is őket a napi klinikai rutinvizsgálatokban, azonban két probléma van ezekkel. Először is használatuk nagyon szoros kooperációt kíván meg a betegtől, ráadásul többször meg kell ismételni ahhoz, hogy megbízható adatokat szolgáltassanak. A másik probléma, hogy ezek az általánosan elterjedt légzésfunkciós tesztek csak közvetett paramétereket szolgáltatnak a légzőrendszer állapotáról, tehát nem jól megalapozott paraméterekkel jellemzik a légzőrendszer állapotát.

Fotó: Molnár Dóra

– Mindkét szempontot együttesen figyelembe véve merült fel az ötlet, hogy olyan műszert fejlesszünk, aminek a használata során nyugodt légzéssel is elvégezhető a vizsgálat, ugyanakkor olcsó, egyszerű, kisméretű és nemcsak szakorvosi rendelőben, felügyelet mellett hajtható végre a mérés, hanem akár otthon is. Emellett pedig jól megalapozott fizikai elvek mentén olyan paramétereket szolgáltat, melyek objektív leírását adják a légzőrendszer állapotának. Az orvostechnikai eszközt a digitális adatgyűjtő és feldolgozó képességen túl telemedicinás tulajdonságokkal és mesterséges intelligencia alapú adatértékeléssel is fel kívánjuk vértezni – részletezte.

A fejlesztés jól halad, jelenleg azon dolgoznak a szakemberek, hogy az elektronikai komponenseket olyan miniatűr méretre zsugorítsák, hogy az eszköz akár egy kis táskában is elférjen.