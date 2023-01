A hódmezővásárhelyi uszodában nemcsak a helyi sportolók, hanem több száz szegedi is sportol jelenleg.

– Egy sportszaklap szerint megsüvegelendő ezért Hódmezővásárhely, de az itt élő emberek áldozatvállalásának is vannak kényszerű anyagi korlátai – mondta az Időben című műsorban Márki-Zay Péter, aki szerint Lázár János építési és közlekedési miniszter „gonosz bosszúja”, hogy Hódmezővásárhely nem kapott állami segítséget a város és a fürdő rezsijének finanszírozásához. A minisztert azzal gyanúsította meg, hogy köze volt a támogatás elmaradásához, ráadásul Lázár János fiával is példálózott a helyi tévé műsorában.

– Lázár János, akinek a saját fia is itt sportol, szerintem el tudta intézni, hogy mi ne kapjunk támogatást – hangzott el a polgármester bizonyíték nélküli gyanúsítása.

A polgármester azt is mondta, a strandfürdőt nem tervezik bezárni. A fedett uszoda téli időszakban való működtetését azonban nagy kérdésnek nevezte.

– Országosan elismert sportolók, olimpiai bajnok sportolók is járnak Vásárhelyre úszni, januárban is jönnének edzőtáborozni. Nagy kérdés, hogy mi ezt hány tízmillió forintos áldozattal tudjuk ezt fenntartani, miből vesszük el a szükséges költségeket? Kimutatást kértem a strand vezetőjétől. Ha az a végeredmény, hogy anyagilag nem fenntartható, akkor a fedett uszodát bezárjuk. Ennek a vízforgatása, fűtése és világítása óriási költség. Havi szinten, még az áremelés előtt 5-10 millió forintba került külön-külön. Most pedig valószínűleg havi 20 millió forint körül lehet. A szabadtéri uszoda működtetése megoldható a nehéz körülmények között is, de a fedett uszoda igazi luxus – mondta Márki-Zay Péter. Hozzátette, ilyen körülményez között ezt a vásárhelyi adófizetők tartósan nem tudják fenntartani.