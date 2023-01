Politikai bosszút sejt abban Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, hogy a város nem kapott a kormányzatól rezsiválság-támogatást. Erről a szokásos ATV-s interjújában beszélt. Szerinte minden feltételnek megfeleltek és tárgyaltak is, amin személyesen vett részt. A műsorvezető többször is emlékeztette a polgármestert a korábbi nyilatkozataira, amiben többek között azt mondta, „A városnak most még több mint 2 milliárd forint szabadon felhasználható pénze van.”, „Hódmezővásárhely a 3200 önkormányzatból szerintem nem lesz az első 3000-ben, amelyik kormányzati segítségre szorul.”

Márki-Zay Péter erre azt válaszolta, az, hogy tavaly jól álltak, nem azt jelenti, hogy idén nem kerülnek csődhelyzetbe, ha nem támogatja őket a kormány.

– Az ország többi önkormányzatához hasonlóan idén kevesebb állami normatívát kapunk, mint tavaly. Lázár János pedig maga jelentette ki, hogy Vásárhely nem fog kapni támogatást – mondta. A műsorvezető arra vonatkozó kérdésére, hogy ha 2023-ban nem kapnak állami segítséget, Hódmezővásárhely csődbe megy-e, Márki-Zay Péter azt mondta, igen.

– Pillanatnyilag 5 milliárdos egyenlőtlenség van a költségvetési tervben, amiből még lefaragunk, de a tavalyi, leadott terveinkben is 3 milliárdos hiány szerepelt, 3-500 millió forint közötti megtakarítás mellett. Még az energiaárak csökkenése után is 2 milliárdos lesz a hiányunk – fejtegette.

A polgármester azt mondta, mivel az uszoda üzemeltetéséhez sem kaptak támogatást, lehet, hogy télire a fedett részét bezárják. Hogy meddig húzzák ki a csőd elkerülését, több tényezőtől függ, szerinte az első félév utánra súlyos helyzet alakul ki.

Mint megírtuk, a vásárhelyi Fidesz a polgármester ellentmondó nyilatkozatai miatt a város valós anyagi helyzetére kíváncsi. Felszólították az önkormányzat könyvvizsgáló cégét, hogy 8 napon belül adjanak erről tájékoztatást.