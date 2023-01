Január 3-a valószínűleg arany betűkkel íródik be a Lévai család házi történelemkönyvébe: ekkor született meg második gyermekük, Medox Marcell. A kicsi nem a legideálisabb körülmények között jött a világra, de végül minden jóra fordult.

– Előző este már összepakoltam a holmimat, mert éreztem, hogy valami nem olyan, mint korábban. 3-án hajnal 2-kor indultunk az orosházi kórházba kocsival, de ott a koraszülés és a várható kis súly miatt átirányítottak minket Gyulára. Oda már mentő vitt át. Nagyon segítőkészek voltak, amikor látták, hogy baj van, akkor azonnal sürgősségi császármetszést alkalmaztak. A kicsi nyakára volt tekeredve a köldökzsinór, ez nem látszott a korábbi ultrahangokon – idézte fel az eseményeket Lévainé Pál Szilvia. Így január 3-án, 15 óra 51 perckor 35 hetesen, 2200 grammal és 44 centiméterrel megszületett Lévai Medox Marcell.

Az édesanya a nem hétköznapi névválasztás történetét is elmesélte. – A nagylányunk Mirjam, neki is különleges neve van, ezért ahhoz hasonlót kerestünk a kisfiunknak is. Először a Marcell Nimródra gondoltunk, de már olyan sok a Nimród, ezért azt elvetettük. Aztán rátaláltunk a Medoxra, de a Marcellt is megtartottuk második keresztnévként – számolt be 2023 első szentesi babájának névválasztásáról az anyuka.

Fotós: Majzik Attila

A gyulai kórházból másfél hét után engedték haza a 35. héten született babát és édesanyját, akiket már nagyon várt otthon az édesapa és Mirjam, Medox nővére.

– A család harmóniája eddig is megvolt és meg is maradt. A nagylányunk 12 éves múlt, ő eléggé megszokta az egyke létet és egy picit féltette is a pozícióját, de mindent előre megbeszéltünk ezzel kapcsolatban, ő is megkapja a kellő figyelmet. Most meg, ha hazajön az iskolából, az az első, hogy szalad Medoxhoz. A kicsi a férjemet is teljesen elvarázsolta, el van olvadva tőle. Nyolc évet vártunk rá – tette hozzá az anyuka.

Az év első szentesi babáját és szüleit Szabó Zoltán polgármester köszöntötte, aki a Babilon Könyvesház felajánlásából egy óriási macival és egy Baby Center vásárlási utalvánnyal lepte meg a családot.