Régóta okozott problémát Kübekházán, hogy a települést Szegeddel összekötő buszjáratok éjszaka a főteret átszelő közúti sávban parkoltak. – Tavaly tavasszal már megkerestük a Volán illetékeseit azzal, hogy ezt rendkívül balesetveszélyesnek tartjuk és sürgős intézkedést kérünk, de válasz nem érkezett. Január elején ezért újra megkerestük őket és a közútkezelőt, és most úgy tűnik, megoldódik a probléma – mondta el lapunknak Molnár Róbert polgármester.

Az önkormányzat felajánlotta az Óbébai utcai, depónak használt területet parkolónak, amelyet a Volánbusz elfogadott. A helyi sofőrök már ki is próbálták, amely némi feltöltés és tereprendezés után megfelelővé válik a buszok parkoltatására. A munkálatok múlt hét végén el is kezdődtek, így február első napjaitól már ott éjszakáztathatják a buszokat. Az önkormányzat azt is vállalta, hogy a területet rendben tartja, igény szerint napelemes világítással is ellátja, és ha a sofőrök szükségét látják, kerékpártárolót is helyeznek ki a számukra. Mindezek mellett a közútkezelőtől pedig azt kérte az önkormányzat, hogy az érintett útszakaszon 30-as sebességkorlátozó és megállni tilos táblákat helyezzenek ki. Ez azért is fontos, mert itt található a játszótér is, ahonnan a gyerekek bármikor figyelmetlenül kiszaladhatnak.

Forgalomlassítás egyébként nem csak itt lesz a településen: öt utcában is megkérdezték a lakosokat, szeretnének-e fekvőrendőröket, hogy a hosszú, egyenes szakaszokon lassítsák az autókat. Ezt csak egy utca lakói utasították el, így már az idei költségvetésben igyekeznek forrást találni arra, hogy ezek a munkálatok is megkezdődhessenek.