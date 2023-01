Szeged 25 perce

Mégsem zár be a Csanádi utcai hajléktalanellátó

Nem zárja be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az újszegedi Csanádi utcai hajléktalanellátó intézményét, pedig a környékben már jó ideje ez a hír terjedt el. Voltak, akik már azt is állították, hogy azt is tudják, hova költöztetik a hajléktalanokat.

Nem tudni, hogy megoldódnak-e valaha a Csanádi utca környékén élők problémái. Archív fotó: Török János

A közelmúltban többen is megkeresték lapunkat azzal, hogy úgy tudják: bezár a Magyar Máltai Szeretetszolgálat újszegedi, Csanádi utca 9. szám alatt működő utcai gondozó szolgálata. Sőt a napokban ezt személyesen is megerősítették, és szinte mindenki örült a terjedő információnak. Egy környéken élő férfi azt is állította, hogy a repülőtérnél alakítanak ki a hajléktalanoknak egy ellátóközpontot. Erről azonban kiderült, hogy egyáltalán nem igaz, a máltaiak nem költöznek sehova. Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője azt mondta lapunknak, hogy a szeretetszolgálat nem zárja be a Csanádi utca 9. szám alatti hajléktalanellátó intézményét. Mind az utcai gondozó szolgálat, mind az ugyanezen a címen található hajléktalan emberek nappali melegedője tovább működik, az ellátás pedig folyamatos. Azt is kérdeztük tőle, hogy naponta körülbelül mennyien kértek segítséget a Csanádi utcában, de erre nem kaptunk választ. A bezárásról szóló hír egyébként azután kezdett terjedni, miután szinte naponta botrányos események történnek a hajléktalanellátó intézmény környékén. Legutóbb akkor jártunk a környéken, amikor a múlt héten egy férfi többször is levegőbe lőtt nem messze az egyik kocsmától. Akkor az emberek kivétel nélkül azt állították, hogy Újszeged központja egyre élhetetlenebb. Alig két hónapja írtuk meg, hogy belehalt sérüléseibe egy nő, akit élettársa vert meg brutálisan az egyik Székely sori lakásban. A problémák pedig mindennaposak. A szülők egyedül már nem engedik le a gyerekeiket a lakásból, mert tartanak a könnyéken tanyázó drogosoktól és alkoholistáktól. Az egyik férfi az említett lövöldözés után azt mondta, hogy hiába keresik gondjaikkal Mihálik Edvin önkormányzati képviselőt, nem kapnak választ kérdéseikre.

