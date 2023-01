– A tavalyi év jórészét a Covid hatotta át, ami amellett, hogy behatárolta a mozgásterünket, szellemileg is lenyomta a települést – kezdte évértékelőjét Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere.

– Nyár közepén aztán kezdett oldódni a közösség: szinte minden hétvégén volt rendezvényünk, sok ismert fellépő jött hozzánk. A mai virtuális világban a közösségi kapcsolatok épülnek lefele, ezért fontosnak tartjuk, hogy mi inkább ezeket erősítsük – tette hozzá.

A 2022-es év legnagyobb beruházása a bölcsődeépítés volt, mely a sok nehézség miatt még most sem fejeződött be. – Még mindig hiányzik 20 millió forint, erre pótpályázatot nyújtottunk be – mondta a polgármester a jelenlegi helyzetről. De elindult a csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése is, az ehhez szükséges 110 millió forintot, melyből a két legkritikusabb utca helyzetét tudják megoldani, szintén egy tavalyi pályázaton nyerték el.

– Mindezek mellett megújult a Kossuth utca útja, lett csomagátvevő-pontunk, méhlegelőnk és birkahodályunk, napelemről működtetett hűtő-fűtő klímákkal szereltük fel a polgármesteri hivatalt, jelenleg pedig a takarékos közvilágítás fejlesztésén dolgozunk. Fontos, hogy az energiaköltségeket minél lejjebb szorítsuk, hiszen augusztus óta ez a probléma hatja át az önkormányzatot – hangsúlyozta Molnár Róbert.

A polgármester egyébként a jelenlegi helyzetben is igyekszik megtalálni a jót.

– A válság rámutatott, hogy lehetnénk hatékonyabbak is. Ez a helyzet tanít bennünket, és ha jól állunk hozzá, akár még jó dolgokat is hozhat. Eddig amit akartunk, azt meg tudtuk valósítani, bízom benne, hogy ez ez után is így lesz – mosolygott.

Az idei tervekkel kapcsolatosan az már biztos, hogy lesz játszótérfejlesztés, illetve megépül az új bölcsőde.

– Kübekháza a jövőnek épít, ugyanakkor az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy ebben az értékválságban közel legyünk az emberekhez. Minden lakót felköszöntünk születésnapján és megajándékozunk karácsonykor, van gyereknap, anyák napja, nőnap is. Hiszek abban, hogy egy önkormányzatnak szolgáltatni kell és ezen az úton haladunk tovább a jövőben is – fogalmazott a polgármester.