– A 2022-es költségvetést februárban 273 millió 49 ezer forintos főösszeggel fogadtuk el. December 19-re az év közbeni módosítások után 276 millió 95 ezer lett. Ez megalapozta a biztonságos működést, működési hiányunk nincs, és hitelt sem igényeltünk. Fejlesztést változatlanul csak pályázati forrásból tudunk megvalósítani – vázolta az alaphelyzetet Kolozsvári Ro­­zália.

Nagylak polgármestere ez utóbbiak kö­­zül kiemelte, hogy 45,8 millióból elkezdődhetett az orvosi rendelő bővítése.

Ez fele részt kész van, a munka befejezése tavasszal várható. A temető előtt parkolót alakítottak ki, felújították a sírkertet és a ravatalozót, és 22 millióból ugyancsak korszerűsítették a kultúrház fűtési rendszerét, illetve itt is létesítettek parkolót. A helyi fociklub 1,7 millióból sporteszközöket szerezhetett be, de vásároltak a község rendben tartásához szükséges eszközöket is 13,3 millióból.

Sikeresen pályázott Nagylak a Magyar Falu program kiírásai­ra is: 14,6 millióért hamarosan falugondnoki busz érkezik, 13,8 millióból pedig felújították az Orgona utcát. Emellett a Ró­­zsa soron a csapadékelvezető rendszer rekonstrukciójára nyer­­tek 39 milliót; a kivitelezési terveket most bírálják el, illetve 61 milliót ítéltek meg a könyvtár energetikai korszerűsítésére, de erről még nincs szerződés. 150 ezret kaptak a vasútállomás megszépítésére – a pénzből virágpalántákat és virágládákat vásároltak.

Az önkormányzat húsvétkor minden családnak sonkát, a gyerekeknek ráadásul édességcsomagot adott, karácsonykor minden család fonott kalácsot és 5000 forintot kapott. Szeretetcsomaghoz juthattak a nagylakiak a román önkormányzattól, a máltaisoktól és a reformátusoktól. Támogatták a civileket, a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül a diákokat, valamint tűzifát is osztottak a rászorulóknak.